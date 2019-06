La Fiscalia demana presó per a la dona que va donar a llum a la Comella

Corts va jutjar ahir la dona de 35 anys que va donar a llum a la Comella mentre compleix presó preventiva per un delicte de tràfic de drogues. La Fiscalia va reclamar dos anys i mig de presó ferma, una multa de 1.000 euros i l’expulsió definitiva del país per vendre 9,4 grams de cocaïna a un conegut en un aparcament de Santa Coloma el passat 21 de desembre. Des d’aleshores, està al centre penitenciari, que ha habilitat el mòdul de menors perquè pugui cuidar el seu fill, que va néixer l’11 d’abril a l’Hospital de Meritxell. La defensa, en canvi, va demanar que el termini de garjola ferma sigui els set mesos que ja ha complert i la resta, que siguin condicionals. La representació lletrada, a més, va criticar el tracte que l’encausada està rebent per part del centre. De fet, va sol·licitar la llibertat provisional mentre el tribunal dicta sentència. L’acusació pública es va oposar perquè veu risc de fuga, però Corts estudiarà la petició.

La defensa sol·licita la llibertat provisional de l’acusada fins que el tribunal dicti sentència



El fiscal es va mostrar impassible davant el penediment de l’acusada. Al contrari, va evidenciar que els seus actes són «inexcusables» perquè «va decidir entrar droga al país i vendre-la tot i l’estat de gestació avançat [estava de cinc mesos]». La dona, que vivia a la Seu d’Urgell amb la seva parella i dues filles adolescents d’una altra relació sentimental, va entrar al principat i va estacionar el cotxe en un aparcament de Santa Coloma. Allà va esperar que arribés el comprador, que va entrar al vehicle per fer la transacció. Casualment, uns agents de paisà estaven a la zona i van veure els fets. Van seguir-la i, en veure que tenia la intenció de tornar a Espanya, van detenir-la a la frontera del riu Runer.

Crítiques al tracte rebut

«El pare només pot veure al seu fill dues hores a la setmana», va lamentar l’advocat de l’acusada, que també va assenyalar que només va poder passar una nit a l’hospital quan va néixer. A més, va precisar que la dona pateix depressió postpart i que «un nadó no fa res en una presó». Per això, i prèvia entrega del passaport i l’abonament d’una fiança, la defensa va sol·licitar la llibertat provisional.