La Batllia admet a tràmit la demanda conjunta de Cirsa, Cierco i Genting

La Batllia ha admès a tràmit la demanda que els grups Genting, Cirsa i Cierco-Partouche van presentar conjuntament contra el rebuig del Govern al recurs administratiu que havien presentat tot sol·licitant la nul·litat de la totalitat del concurs del casino. Just ahir el BOPA va publicar l’admissió a tràmit, acceptada el passat 29 de maig, per tal que totes aquelles persones que hi tinguin un interès directe puguin adherir-se a la demanda.

Concretament, tal com van recordar fonts properes als grups recurrents, després que el Govern hagués rebutjat els recursos que cadascun d’ells havia interposat de forma individual contra el concurs del casino per presumptes irregularitats, van decidir acudir a la Batllia al·legant les mateixes raons que en l’ocasió anterior.

Pendents de la decisió del CRAJ

Els tres operadors ahir ja es mantenien a l’expectativa de la decisió que el CRAJ ha de comunicar avui sobre el recurs que el guanyador del concurs, Jocs SA, va interposar contra la negativa de l’organisme a la seva sol·licitud de llicència per poder iniciar la construcció del casino. De fet, el ministre Portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, va especificar que abans d’explicar la decisió als mitjans de comunicació la traslladarien a les parts implicades.

Jover admet que el Govern era conscient de poder acabar en vies judicials i reclama portar la situació amb normalitat

En relació amb els diferents processos judicials que hi ha oberts a la Batllia, ja que cinc de les empreses perdedores van acabar presentant-hi un recurs contra la resolució sobre el concurs d’adjudicació, Jover va indicar que «des del primer moment que vam decidir impulsar el casino, sabíem que arreu on s’inicien aquest tipus de projectes hi ha conflictes i és molt habitual acabar en vies judicials». De tota manera, va reclamar portar la situació «amb certa normalitat», tot intentant donar-hi una justificació: «És una opinió personal, però crec que el volum d’inversió que aquest projecte representa fa que els equips que s’hi postulen comptin amb gabinets jurídics molt potents i esgotin fins a l’última via per poder guanyar un concurs d’aquestes característiques, ja que el seu impacte econòmic és molt important».