Petició de tres anys de garjola per portar 56 grams de cocaïna

Un home de nacionalitat espanyola va ser enxampat entrant a Andorra amb 57 grams nets de cocaïna. No se n’amaga dels fets. «Vaig cometre una rucada com una casa», va admetre ahir durant la vista oral a Corts. Tot i que un dels agents de policia que va fer el comís va testificar que «em va dir que la duia per tancar els negocis que venia a fer al país», la Fiscalia va rebaixar la qualificació inicial i finalment va decidir no imputar-li un delicte de tràfic de gran quantitat de droga. Tot i això, va reclamar tres anys de presó i una multa de 7.500 euros, així com la expulsió administrativa definitiva del país.



L’acusat té diverses empreses actives al Principat i ve sovint a fer gestions i negocis. La seva dona, que ahir va testificar durant el judici, no sabia que consumia i que ho feia tan sovint. «De divendres a dilluns podia consumir dos o tres grams», va precisar l’encausat, que inclús va admetre que la consumia amb el cafè. Tot perquè, segons ell, patia una època d’estrès laboral i feia «molta» vida social. De fet, va donar positiu en cocaïna en el control de tòxics que se li va efectuar quan ser interceptat en un control rutinari i aleatori a la frontera hispanoandorrana.



El processat va manifestar que no duia la droga amagada, sinó que la va posar dins d’un necesser a la maleta. La Policia, en canvi, afirma que sí que havia procedit a dissimular-la, ja que la va col·locar dins del folre del necesser. En un atac de sinceritat que no va convèncer al tribunal, va detallar que va comprar cada gram de droga a 25 i 30 euros i una part de la quantitat decomissada se la van regalar. «Era normaleta, tirant a baixa [respecte a la qualitat]», va dir. Va negar, però, que la droga fos per a terceres persones.



La defensa va reclamar un a pena notablement més baixa que la Fiscalia: un mes de presó ferma i una sanció de 500 euros. Va reiterar que la cocaïna era per al consum propi i, a més, va destacar el comportament «exemplar» del seu client a la presó de la Comella, on segueix en règim preventiu. «M’he matat a estudiar», va afirmar l’encausat, a la vegada que va mencionar totes les matèries i cursos i que ha realitzat. També va rebutjar que hi hagués un mòbil econòmic al darrere de les seves accions.