Foix pena amb 10.500 euros dos contrabandistes de tabac

La justícia francesa va condemnar dimarts a quatre mesos de presó condicional dos homes de París que van ser enxampats amb 135 cartons de tabac provinents del Principat a l’Hospitalet. A més, hauran de pagar una sanció de 10.500 euros, una quantia semblant al valor de mercat que tenia la mercaderia comissada, que ascendia a 10.000 euros.



Els acusats van negar que volguessin revendre el tabac i van afirmar no sabien quin era el límit de cartrons importables per la duana, segons va informar el rotatiu francès La Dépêche. «Vaig venir de vacances amb la meva família», va al·legar un dels dos encausats. El president del tribunal de Foix, Hervé Barrié, va precisar que van ser controlats «amb tres bosses grans plenes de cigarretes». El fiscal adjunt de Foix, Philippe Clarissou, va considerar provada la naturalesa lucrativa de la mercaderia decomissada. Per aquest motiu, va defensar que «els dos acusats han viscut a França durant una dècada i mereixen que se’ls apliqui estrictament la llei criminal».

Comís al Principat

D’altra banda, la Duana Andorrana va comissar 1.500 paquets de tabac de la marca Phillip Morris en un vehicle amb matrícula francesa. Però no va controlar ni detenir a cap persona pels fets. El BOPA va publicar ahir la notificació de la incoació de l’expedient administratiu sancionador que va dur a terme el cos el passat 26 de gener contra una persona desconeguda per un import de 5.220 euros. Ara, el propietari del vehicle disposa d’un termini de 10 dies per examinar l’expedient i presentar els documents i justificacions que consideri pertinents per a la millor defensa dels seus drets.



Aquest és el segon decomís de tabac de contraban que realitza la Duana durant el 2019, segons ha transcendit públicament. L’anterior el va efectuar el 22 de maig a la Vall d’Incles, on va interceptar 2.160 paquets i va detenir a set persones.