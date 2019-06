DA rep 18.000 euros dels seus polítics

Demòcrates ha rebut des de l’inici d’any 18.000 euros de polítics que en formen part. El Tribunal de Comptes va publicar ahir un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) en què detalla les donacions rebudes dels partits polítics des de l’1 de gener, en compliment de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, que obliga les formacions a posar en coneixement de l’ens de supervisió totes les aportacions rebudes.

Demòcrates rep un total de vuit donacions i la més important de totes és la de la síndica general, Roser Suñé, que aporta 5.730 euros, i que es va realitzar a principis d’aquest mes. Carles Enseñat, que actualment és president del grup parlamentari demòcrata, n’aporta 3.750. Per la seva banda, Ester Molné va fer una donació de 1.960 euros; Maria Martisella 1.861 euros; Núria Rosell, 1.858 euros i Meritxell Palmitjavila, 1.361 euros.

Per la seva banda, a les files del Partit Socialdemòcrata, que té un donant més que els taronja (9), les aportacions màximes són les del líder del seu grup parlamentari, Pere López i de Joaquim Miró, que aporten 1.000 euros cadascun. Per la seva banda, Susanna Vela i Ferran Goya aporten 500 euros; Joan Ramon Marina 276 euros; Víctor Iriarte, 80 euros; i Rosa Maria Vela, Guillem Josep Pons i Francesc Ruiz, 50 euros. Les donacions de la formació socialdemòcrata es van fer entre el mes de març i el mes d’abril. Finalment, des del partit liberal, només hi consta una donació de 1.000 euros. La va fer Judith Pallarés al març.

A la primavera, el Tribunal de Comptes va publicar un altre edicte al BOPA en què es constatava les donacions a DA de Xavier Espot, Eric Jover, Jordi Cinca, Toni Martí i d’altres membres del partit per al finançament de la campanya electoral. En total, els donants van aportar 7.000 euros entre tots.