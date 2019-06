Andorra Telecom preveu que l’ús del ‘roaming’ es tripliqui a l’estiu

Andorra Telecom ha detectat que l’ús del roaming no para d’augmentar i pronostica que durant aquest estiu pugui triplicar-se respecte a l’any passat. «El juliol i l’agost del 2017 van consumir-se 6.000 gigabits; l’estiu següent el tràfic va créixer un 258% en augmentar fins als 22.000; i enguany crec que poden arribar a multiplicar-se per tres, més tenint en compte les noves promocions», va destacar el portaveu de la parapública, Carles Casadevall. Precisament ahir va explicar en roda de premsa les tres campanyes que han preparat per a l’estiu.

«El percentatge d’utilització del ‘roaming’ és el que més ens interessa i voldríem que ascendís fins al 40 o el 50%»

Una de les accions és doblar els gigabits de les tarifes que inclouen dades en itinerància, és a dir, els models M, L, XL i XXL, durant els mesos de juliol i agost. «D’aquesta manera, els clients podran consumir el doble de dades de la seva tarifa a dins d’Andorra i el 100% de les dades a fora (Espanya, França i Portugal)», va detallar Casadevall. A banda d’aquesta promoció, des d’Andorra Telecom també ofereixen una rebaixa en els forfets de dades extres, que durant els mateixos mesos vendran a meitat de preu, 1,05 euros per al de 200 megabits i 4,70 euros per al d’un gigabit. Finalment, les targetes de prepagament es podran adquirir a partir dels 15 euros. «Un 10% dels clients que les consumeixen són turistes, ja que els interessen per a les estades que fan al Principat durant el juliol o l’agost; si no, solen utilitzar-les la canalla o la gent gran», va especificar el portaveu de l’empresa de telecomunicacions.

Malgrat celebrar que el volum del roaming no para d’augmentar, Casadevall va reconèixer que «el que més ens interessa és el percentatge d’utilització i si bé ara al voltant d’un 30% dels clients que van a l’estranger fan servir les dades de forma habitual, ens agradaria que aquest percentatge ascendís fins al 40 o el 50%». De fet, ell mateix va remarcar que l’objectiu és que «l’andorrà se senti dins d’Europa i segueixi consumint les dades de forma normal quan està fora del país. Per això fem l’esforç d’oferir promocions amb les tarifes que inclouen el consum de dades a Espanya, França i Portugal».

El sistema 5G segueix al calendari, però pot posposar-se al 2021

Andorra Telecom té entre els seus objectius tecnològics el desenvolupament del sistema 5G i, tal com ahir va recordar el seu portaveu, Carles Casadevall, la fita segueix en el seu calendari però podria posposar-se més enllà de finals del 2020, quan s’havia previst la seva arribada. «Ja n’hem començat a parlar amb els proveïdors, però la inversió que requereix el sistema 5G és molt forta i no es durà a terme sense saber quin pot ser el seu ús i el seu retorn», va avançar Casadevall. Segons va exposar, ara mateix només hi ha tres terminals arreu del món que accepten el sistema 5G, de manera que hi hauria molt poca demanda a Andorra. «Aquest setembre tenim previst fer un workshop intern per tractar el tema i la idea és fer un estudi en profunditat abans d’impulsar el sistema», va concretar el portaveu de la parapública tot indicant que això podria fer alterar les previsions i retardar l’arribada del sistema fins al 2021.