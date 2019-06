Ferit de gravetat un excursionista a la zona del Juclà

L’any passat ja va haver-hi dos casos de defunció a les muntanyes del Principat. El passat 19 d’agost uns turistes francesos van trobar el cadàver d’una jove catalana que va morir al precipitar-se per un buit d’uns 80 metres d’alçada a la zona de Tristaina. Un mes i mig més tard un turista francès de 72 anys va perdre la vida al caure de forma accidental en les immediacions del pic de Tristaina.

L’individu, en estat crític, va haver de ser rescatat pel servei d’emergències del cos de Bombers i traslladat en helicòpter fins a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va haver d’ingresar a la unitat de cures intensives (UCI) fruit del seu estat de gravetat. Segons fonts consultades a l’hospital, el ciutadà patia una parada cardíaca i a l’hora de tancament d’aquest rotatiu estaven intentant reanimar-lo.

Un excursionista de nacionalitat anglesa va resultar ferit de gravetat ahir al vespre a la zona del Juclà, a la parròquia de Canillo. Segons fonts policials, l’home hauria caigut per una tartera i s’hauria precipitat al llac. El seu acompanyant és qui hauria donat l’avís de l’accident.

