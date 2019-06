Cardelús torna a la Catedral amb ganes de millorar

Xavi Cardelús disputa aquest cap de setmana el vuitè Gran Premi de la temporada al Campionat del Món que tindrà el circuit d’Assen com a escenari. La Catedral és un dels circuits més carismàtics de la competició motociclista.

No serà la primera vegada que el pilot andorrà visita Assen malgrat que, la temporada passada, no va poder disputar la cursa. La causa va ser la caiguda protagonitzada als últims minuts de l’entrenament classificatori que li va provocar una fractura de clavícula.

Al Gran Premi de Catalunya, tant Cardelús com el seu equip van continuar amb la feixuga tasca de treure la màxima competitivitat possible de la seva KTM. Les sensacions van millorant a poc a poc tot i que els resultats no són els que el pilot s’esperava en la seva primera temporada com a pilot permanent del campionat.

L’andorrà no es resigna i continua mantenint, amb el seu equip, el plantejament de treballar

intensament per seguir evolucionant. «Espero que la carrera signifiqui un altre petit endavant en una temporada que no està resultant ni fàcil, ni el que esperàvem tots plegats», explicava i destacava que «des del Gran Premi de França anem fent avenços als entrenaments que em situen més a prop dels meus rivals i milloren les meves sensacions a sobre de la moto». «Després, les curses continuen sent complicades perquè les diferències es fan encara més evidents», reiterava i assegurava que «malgrat això, ni ens resignem, ni ens rendim». «Ni el meu equip ni jo estem disposats a abaixar els braços, sinó a tot el contrari: posar tot el que calgui de la nostra part per anar revertint la situació, sabem que no podem esperar canvis espectaculars, però sí continuar evolucionant encara que no sigui a la velocitat que desitjaríem», sentenciava.