El MoraBanc afegeix els play-off als abonaments

El MoraBanc Andorra va desvelar ahir la campanya #PortaUnAmic2019 i, com a principal novetat, aquesta vegada tots els partits de Lliga Endesa i EuroCup van inclosos, «Qui s’aboni ja sap que amb el seu carnet podrà veure tots els partits, fet que en les darreres temporades no era així», va revelar ahir el Cap de comunicació i portaveu del club, Gabriel Fernàndez.

La campanya arriba amb l’objectiu de seguir fent créixer la massa social del club. D’aquesta manera, els antics abonats rebran una rebaixa del 20% sobre el preu del seu carnet i els nous un 10 si s’acullen a aquesta promoció que «fins aquesta setmana no podíem presentar, igual que la resta de novetats perquè havíem d’esperar que fos oficial que tornàvem a jugar EuroCup», assegurava Fernández i destacava que «els carnets registraran un lleu augment del 5% en les renovacions i un 10% en els nous abonats, ja que els play-off van inclosos». Per tant, es vol arribar als 2.500 socis.