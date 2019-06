Alt perill d’incendi al país

Màxima alerta per perill d’incendi arreu del país. Així ho va anunciar ahir el Govern, qui també va informar que Protecció Civil va demanar l’activació del protocol d’actuació de prevenció de focs forestals coordinada amb els Bombers i el Cenma. El director de Protecció Civil, Cristian Pons, va sol·licitar als comuns de totes les parròquies que estiguin «més vigilants a través dels serveis de circulació, els agents de camp i, fins i tot, els serveis de manteniment». Com a mesura cautelar, s’han tancat berenadors i zones de barbacoa i s’ha limitat l’accés rodat algunes àrees forestals. El reglament d’encesa de foc ha quedat anul·lat, així com el llançament de coets i objectius inflamables.



Pons també va demanar que qui vulgui anar a la muntanya aquest cap de setmana, utilitzi el sentit comú i respecti les normes bàsiques. «No prohibirem ningú anar a passejar a la muntanya, però la gent ha de prendre consciència que estem en dies excepcionals de perill», va dir Pons. En aquest sentit, va recordar la importància de no deixar burilles ni deixalles en cap entorn natural.



Per part del Govern, els Banders han estat requerits a fer més vigilàncies i a vetllar pel compliment estricte de les normes. El ministre d’Interior, Josep Maria Rossell, va assegurar que «tothom està al cas» de la gravetat de la situació, tot i que no hi ha cap previsió d’ampliar el dispositiu de seguretat, sinó que es mantindran els efectius habituals.

Coets no, falles sí

El Comú de la Massana, va comunicar que s’han suspès totes les enceses de foc que s’havien autoritzat –inclosos els coets de la festa major de Pal– i va avançar que se’n denegarà qualsevol de futura fins a nou avís.



Els fallaires d’Ordino cremaran aquest vespre les seves falles com a cloenda del Cicle Fallaire

Paradoxalment, els fallaires d’Ordino mantenen per aquest vespre la seva cremada de falles com a cloenda al Cicle Fallaire de les Valls d’Andorra. El fallaire major, Ferran Brasó, va explicar que tot el foc es cremarà en el nucli urbà, de manera que «no hi ha cap risc d’incendi» i que no es prendrà cap mesura de seguretat extraordinària més enllà de les mànegues i les motxilles d’aigua.

A l’espera del temps

Meteorologia preveu alerta taronja i groga des d’avui fins diumenge i es podrien superar els 37 graus

D’altra banda, el Servei de Meteorologia preveu que aquests dies les temperatures arribin a valors màxims per aquest període de l’any. Pons va recomanar seguir les recomanacions de seguretat més habituals i, sobretot, «fer servir el sentit comú». Entre aquestes mesures, va destacar «no deixar mai nens, gent gran o malalta o animals de companyia tancats al cotxe ni un segon. Tampoc s’ha de fer exercici físic de gran intensitat o a l’exterior en les hores de més calor».



A més, des de Protecció Civil es recomana disposar d’algun sistema de climatització, vestir roba lleugera, de colors clars i no ajustada i beure sovint aigua fresca o sucs i consumir fruita. Per contra, es descarta el consum de begudes alcohòliques o amb cafeïna, ja que les temperatures elevades i l’excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals, necessaris per a l’organisme, de manera que poden provocar deshidratació i esgotament.



El mateix departament preveu alerta taronja per avui i alerta groga durant el cap de setmana a tot el país, amb temperatures que podrien arribar a superar els 37 graus. Amb tot, també s’espera algun ruixat que, Pons va desitjar, «refresqui una mica l’ambient». Tot i això, va admetre que el més perillós és el vent i que «encara que plogui, continuarem prudents i passant el missatge de prudència i restriccions fins que no baixin les temperatures».

Ratxa de calor

Des de Meteorologia també es va fer una crida a la calma davant aquesta ratxa de calor –que no onada–. El tècnic del Govern Guillem Martín va assenyalar que aquestes temperatures són «més altes del normal, però no extraordinàries», ja que en els últims estius s’han patit dies de calor similar i l’última onada de calor va ser del 13 al 17 de juliol del 2015, és a dir, «fa poc temps», va afirmar Marín.