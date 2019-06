La Massana subhastarà dos edificis del Ribasol Park

El Comú de la Massana va donar ahir llum verda per unanimitat a la declaració d’alienabilitat de dos edificis i de 29 places d’aparcament del complex Ribasol Park. El comú és propietari d’aquests béns immobles des de fa tres anys, ja que el promotor els va cedir gratuïtament arran d’un conveni urbanístic. Es preveu prendre l’acord per subhastar els immobles de cara al setembre per 4,2 milions d’euros. La voluntat tant de la majoria com de la minoria és que es realitzi una única subhasta per mantenir el valor.

Inversions

En la mateixa sessió es va aprovar l’adjudicació dels treballs d’embelliment del carrer Major i la plaça de l’Església per un import de 592.000 euros. Es tracta d’una de les inversions més destacades d’aquest exercici, juntament amb la reforma del Prat Gran. El termini d’execució serà de deu setmanes. Es va decidir tirar endavant les obres durant els mesos d’estiu per no perjudicar el pas de vehicles durant el període escolar, ja que es tracta de la zona d’accés a les escoles.



D’altra banda la corporació va aprovar el procediment per presentar la proposició de llei de les Finances Comunals davant el Consell General. Es tracta d’una proposició impulsada per tots els comuns que preveu actualitzar el text i adaptar-lo als canvis legislatius aprovats.