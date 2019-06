Petició al Govern perquè concreti mesures climàtiques

Ho van anunciar el mes passat i ja ho han complert. Ahir al matí tots els grups parlamentaris van rebre una carta en la qual el moviment ecologista Fridays for Future Andorra demana als consellers generals que votin a favor d’una declaració d’estat d’emergència climàtica. Un dels seus principals impulsors, Mateu Bracqe, va celebrar que el Govern actual «sembli predisposat a lluitar» i el va instar a actuar «de manera valenta, sense pensar en el sector privat, sinó en el bé comú perquè les conseqüències [del canvi climàtic] les patirem tots, rics i pobres».



Tot i que la declaració de l’estat d’emergència «és un acte simbòlic», per a Bracqe «és la manera de dir que Andorra reconeix que estem en un a situació d’emergència real i que el canvi climàtic té un impacte molt negatiu sobre nosaltres i el nostre futur». En cas que el Consell General aprovés la declaració, el Principat se sumaria així a països com Irlanda, el Regne Unit o Catalunya. «Si el Regne Unit que té el Brexit al damunt o Catalunya amb tota la seva problemàtica de la independència ho han pogut fer, creiem que Andorra, que no té problemes polítics greus, també hauria de fer-ho», va afirmar Bracqe.



La setmana passada, Fridays for Future es van reunir amb less ministres de Medi Ambient, Silvia Calvó, i d’Educació, Ester Vilarrubla, per tal de trobar «les diferents maneres en què el Ministeri d’Educació podria fer arribar la problemàtica a les escoles».