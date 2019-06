El Govern vol reduir els danys produïts pel porc senglar

La Comissió de Seguiment de la Caça, integrada per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la federació de caça i les associacions protectores d’animals i de defensa de la natura, va acordar una estratègia conjunta per minimitzar els danys produïts en terrenys agrícoles pel porc senglar, així com reduir-ne la seva població. A més, també es van marcar com a fites conèixer les dades poblacionals, fer el seguiment de l’estat sanitari de les espècies i ordenar-ne l’aprofitament cinegètic.



D’altra banda, l’objectiu principal pel que fa a l’isard és fomentar la seva població; pel que fa al cabirol, l’objectiu és estabilitzar el creixement de la població i gestionar la població en coherència amb les activitats agrícoles i ramaderes, i finalment pel mufló l’objectiu és reduir la població i impedir-ne l’entrada als vedats.



La reunió va durse a terme en dues jornades, ahir i el passat 17 de juny, en les quals van validar-se els objectius dels plans de gestió de les espècies sotmeses a pla de caça (isard, cabirol i mufló), de les espècies caçables regulables (porc senglar, talpa, cérvol i guineu) i de la resta d’espècies caçables en terreny cinegètic comú, vedats de caça i vedats temporals de caça pel període 2019-2024.



La Comissió de Seguiment de la Caça també ha validat les propostes de plans de caça pel 2019-2020, les dates de la temporada de caça i una proposta de nou reglament de la caça que es presentaran a la propera sessió de Govern, ja que la Llei de caça preveu l’obligació d’un pla de gestió per a l’aplicació dels plans de caça.