Torna el Ballet de Moscou amb el Llac dels Cignes

La fascinant història de la princesa-cigne Odette recorre tota la gamma d’emocions humanes de la mà de la gran solista Cristina Terentiev que aconsegueix endinsar el públic dins aquest conte encisador. Sempre lleials a la versió original, el Ballet de Moscou seguirà la coreografia de Lev Ivanov i Marius Petipà amb la música insuperable del gran Txaikovski: el més admirat compositor pel que fa a la música per a ballets. En la seva gira d’estiu el Ballet de Moscou també representarà el seu repertori a diverses ciutats de Catalunya.

El Ballet de Moscou tornarà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella el 24 de juliol amb El Llac dels Cignes per a la celebració del 30è aniversari de la seva fundació amb Cristina Terentiev, Aleksandr Petrishenko i Alexei Terentiev com a solistes. El Llac dels Cignes és el ballet més representat de la història de la dansa i un dels més estimats de tots els temps.

Per El Periòdic

