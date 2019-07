Cicland celebra el primer aniversari en funcionament amb 346 abonats

El servei de bicicletes elèctriques de Cicland està d’enhorabona, i no només per bufar espelmes en el seu primer any en funcionament sinó per haver crescut exponencialment en els darrers mesos fins a arribar als 346 usuaris, dels quals 320 són residents i 26 són turistes, segons les dades que va facilitar a EL PERIÒDIC el gerent de l’empresa, Erik Fraissinet. L’evolució del nombre d’usuaris ha anat creixent amb el pas dels mesos de manera progressiva, tenint en compte que a l’inici de la passada tardor n’hi havia prop d’una seixantena.

Gran part d’aquest èxit es deu a la promoció realitzada entre el 15 de maig i el 15 de juny, per la qual els socis de Pyrénées es van poder beneficiar d’un abonament d’ús de baixa freqüència, que inclou una sèrie de 25 viatges de manera gratuïta. «Hem fet una campanya bastant forta per captar clients i de fet hi ha 200 persones que s’han inscrit en la promoció» expressa Fraissinet. Amb tot, el repte pendent de Cicland passa per retenir aquesta nova bossa d’usuaris i fidelitzar-los per evitar l’efecte escuma.

«L’objectiu és que la gent l’utilitzi amb el bon temps, vegi realment si el transport s’adequa a les seves necessitats i si és aquest el cas doncs que renovi l’abonament», assegura el gerent. «És evident que en perdrem alguns, però esperem mantenir un número bastant alt per demostrar que Cicland és realment una alternativa de mobilitat», ressalta.

L’aposta per l’abonament de baixa freqüència de cara a la temporada d’estiu ha permès arribar als 219 usuaris, però a banda d’aquests hi ha dos altres tipus de tarifes: els abonaments anuals, amb 82 usuaris; i els abonaments d’ús puntual, amb 45 usuaris. Entre tots ells acumulen més de 4.400 viatges en els primers sis mesos de l’any, el que suposa una mitjana de prop de 24 usos diaris.

Tipus de trajectes

Les parròquies de les valls centrals continuen sent les que compten amb major afluència d’usuaris, tot i que Fraissinet destaca que «la parada de Sant Julià ha pujat molt, potser pel fet que no sigui tant abrupte la pujada cap a les parròquies altes».

Com a mostra d’exemple, durant el mes de juny (fins al dia 25) es van realitzar 764 viatges, sent el recorregut interparroquial entre Escaldes-Engordany i Andorra la Vella el més utilitzat amb 196 trajectes. En aquest sentit, es posa de manifest que, contràriament al que es pugui preconcebre per l’orografia del terreny, tant sols un 35,7% dels usuaris es desplacen amb bicicleta elèctrica per descendir a parròquies més baixes, un 34,3% agafa el transport per mantenir-se en la seva parròquia i un 30% aposta per aquesta alternativa de mobilitat malgrat haver de desplaçar-se a parròquies més altes. D’altra banda, les cinc parades d’Andorra la Vella, encapçalen la llista d’usos amb 434 sortides, seguides d’Escaldes-Engordany amb 254, Sant Julià de Lòria amb 40, La Massana amb 20 i Ordino amb 16, mentre que l’activitat a Encamp o Canillo és residual o nul.

Novetats de cara a l'estiu

Una de les principals novetats de cara a la temporada d’estiu serà la introducció de dues noves parades a Escaldes-Engordany, a petició del comú. Una d’elles s’ubicarà a la carretera de l’Obac, a l’alçada de la rotonda d’Engolasters, i l’altre a la desviació d’Els Vilars, al carrer de Fiter i Rossell. A més, Fraissinet va explicar que està previst implementar «d’aquí a uns dies» una nova actualització de l’aplicació en la qual «es podrà notificar incidències del servei», així com accedir a cupons de descompte. Tot això s’afegeix a una aplicació que ja compta amb la disponibilitat de bicicletes per parròquia, entre d’altres funcionalitats.

Competència amb el patinet elèctric/ Fraissinet reconeix que la irrupció d’un patinet elèctric «en un mercat on fins ara només hi havia la bicicleta» és competència. «Al final la bicicleta t’aporta més comoditat perquè un cop l’aparques a la parada ja et descuides i no cal que la recarreguis ni verificar res», conclou Fraissinet.