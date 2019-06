La Generalitat vol modernitzar les estacions d’esquí nòrdic

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, ahir va signar un conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic, conegut com a Tot Nòrdic, a través del qual es preveuen destinar fins a 300.000 euros per a la promoció de l’esquí de fons.

Segons van detallar durant l’acte de signatura, l’objectiu de la inversió és potenciar aquesta disciplina i dinamitzar les activitats de muntanya que es duen a terme a les set estacions que hi ha actualment a Catalunya: Sant Joan de l’Erm i Tuixent-La Vansa, a l’Alt Urgell; Guils Fontanera, Lles de Cerdanya i Aransa, a la Cerdanya; i Virós Vallferrera i Tavascan, al Pallars Sobirà. Els diners es destinaran a l’adquisició de material i a la renovació d’infraestructures i equipaments, per tal d’adequar l’oferta de serveis a les necessitats actuals.

Les actuacions es desenvoluparan durant aquest any i el vinent i s’emmarquen dins del conjunt d’accions previstes al Grup de Treball de les estacions d’esquí nòrdic, creat en el marc de la Taula estratègica de les estacions de muntanya, amb la voluntat d’analitzar la seva situació i els seus reptes de futur, va informar Ràdio Seu.

Durant la temporada 2018-2019, les set estacions d’esquí nòrdic catalanes van rebre un total de 62.362 aficionats, un 18% menys que l’anterior, quan la xifra de visitants va arribar als 76.514. De tota manera, el sector va fer-ne un balanç positiu tenint en compte que es venia del millor hivern de la història, tant en nevades com en nombre d’usuaris, i que aquest darrer havia estat marcat per un llarg anticicló i l’absència de precipitacions.