El Govern planteja sancionar l’ús del mòbil al volant amb 100 euros

Els andorrans «no són bons conductors». Així de contundent va ser ahir el secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra, Antoni Sasplugas. Perquè prenguin consciència, i amb un afany «dissuasiu i no recaptatori», el nou Codi de la Circulació endurirà l’import de determinades sancions, va confirmar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que espera que entri a tràmit parlamentari a la tardor. De fet, va posar un exemple: qui sigui enxampat fent ús del mòbil al volant haurà de pagar 100 euros en comptes dels 30 actuals. Mentrestant, les dades de l’Imaca 2018 alerten d’un increment d’un de les sancions. En concret, les infraccions per no respectar els senyals es van disparar un 92,8% respecte al 2017, les d’excés de velocitat ho van fer un 36,5% i els positius per consum d’alcohol i drogues, un 37,5%. «Són dades alarmants», va evidenciar Sasplugas. En total, es van interposar 19.933 sancions, un 34,4% més que el període anterior. Per contra, els accidents a la xarxa viària es van reduir sensiblement: se’n van produir 513, nou menys que el 2017.

Els resultats de l’informe de mobilitat, que l’ACA va presentar ahir per setè any consecutiu, constaten que «com més controls hi ha i, per tant, més s’incideix en les infraccions, menys sancions hi ha», va matisar Sasplugas. En aquest sentit, la Policia va realitzar l’any passat nou campanyes de seguretat viària, quatre més que el 2017. Seguint aquesta línia d’actuació, el servei de l’ordre va anunciar ahir que dilluns iniciarà una nova campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Durarà tot el mes de juliol amb la finalitat de disminuir la sinistralitat a les carreteres.

Impopulars, però eficaces

L’ACA és més partidari de formar bons conductors, –«el gran repte és ser més exigent» diu Sasplugas– que de multar els dolents. I encara que l’Imaca 2018 exposa que les sancions són dissuasives i que Sasplugas reconeix que són una mesura «molt impopular», el secretari general de l’entitat reitera que a hores d’ara també és la més «eficaç» per reduir la sinistralitat. Hi ha un què: l’import de les multes ha quedat «completament desfasat», va indicar Torres. De fet, no han variat des del 1999. Per aquest motiu, a més de «la falta de conscienciació dels conductors» a la carretera, el ministre va justificar l’augment dels imports de les infraccions. Això sí, les multes seguiran sent notablement inferiors en comparació amb les establertes en els països veïns. Seguint amb l’exemple de l’ús del mòbil al volant, l’augment és considerable, però Espanya ho castiga amb una multa de 200 euros i la retirada de tres punts del carnet. A més, està duent a terme una reforma de la llei que l’endurirà encara més.

Les sancions que estudia l’Executiu són notablement inferiors a les aplicades pels països veins



Torres també va avançar que s’han modificat 150 tipus de sancions. A més, l’auge de les noves formes de mobilitat, com els ginys elèctrics, han propiciat que el Govern faci una última ronda de contactes amb els agents implicats per «acabar de definir molt bé l’ús i les restriccions dels patinets» i encabir-los en l’engranatge de la mobilitat, va detallar el responsable d’Ordenament Territorial. Torres, però, no va concretar si els prohibiran a les voreres tot i admetre que «causen inseguretat als vianants».

Els conductors no són prudents

L’informe revela que 231 conductors no va respectar les senyalitzacions de prohibició, el que suposa un increment de la infracció del 97,4% respecte l’any anterior. Respecte als senyals horitzontals, la tendència a l’alça es manté: 305 usuaris no els van acatar, un 89,4% més que el 2017.



L’excés d’alcohol i drogues també va fer estralls: 616 conductors van donar positiu, el que implica un creixement del 37,5% en comparació amb el període anterior. A més, les detencions van créixer un 40,1% (461 arrestos) mentre que les sancions administratives ho van fer un 24,8% i es van posar 151. L’Imaca també revela que la meitat dels positius dels positius (48,43%) els van donar conductors d’entre 18 i 29 anys. Tanmateix, 602 usuaris no duien al vehicle el rebut de l’assegurança tot i tenir-la contractada. Per tot plegat, Sasplugas va afirmar que els conductors del Principat «no condueixen de manera prudent i assenyada».

Model integral de mobilitat

L’Imaca segueix evolucionant i té l’objectiu de convertir-se en un «model integral de mobilitat que permetrà analitzar les decisions preses i afinar les que es prenguin», va explicar el director d’Actua Innovació, Marc Ponts. L’entitat és l’encarregada de crear una plataforma avançada que creua múltiples variables. Com a mostra, un exemple: el 76% del parc automobilístic del país es mou entre les sis i les nou del matí i cada dia es produeixen 155.000 viatges, dels quals un 67% es fan amb vehicles privats, va indicar el director de Mobilitat, Jaume Bonell, que va precisar que l'estat dels 400 quilòmetres de carreteres del Principat és «excel·lent».