La construcció del forn incinerador arriba al TC

L'Apapma ha presentat un recurs d’empara davant del TC contra l’aute del Tribunal Superior de Justícia sobre la construcció del forn incinerador. En un comunicat, l’associació que vetlla pel medi ambient va afirmar que han presentat el recurs per «poder esclarir els fets que van envoltar la construcció» de la instal·lació i que, per tant, «es procedeixi» a instruir la denúncia i la querella que l’entitat ja va presentar els anys 2017 i 2018.



En l’aute del passat 4 de juny, el Tribunal Superior de Justícia va decidir no admetre a tràmit el recurs d’apel·lació contra l’Aute del Tribunal de Corts de data 3 d’abril del 2019. Apapma considera que la negativa a investigar els fets que van envoltar la construcció del forn incinerador «vulnera els nostres drets fonamentals d’accés a la jurisdicció i a obtenir una decisió judicial degudament fonamentada en dret».

L'Apapma va presentar al setembre del 2017 una denúncia a la Batllia per les presumptes irregularitats que s’haurien dut a terme amb la construcció del centre de tractament de residus. Concretament, l’associació considerava que hi podrien haver indicis de prevaricació, corrupció i tràfic d’influències i falsedat documental i instava la justícia a investigar els fets. L’acció legal empesa per Apapma s’argumentava principalment amb l’auditoria que va realitzar l’empresa KPMG el 2010 per encàrrec del Govern socialdemòcrata que va desvelar que el forn incinerador hauria tingut un sobrecost de construcció de 23 milions d’euros, el que representaria un 50% més del que s’havia pressupostat en un inici.