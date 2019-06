Augmenten un 45,6% les detencions durant el 2018

A Andorra es vulnera més la llei. D’una banda, la policia va realitzar 1.018 detencions durant el 2018, una xifra que representa un augment del 45,6% respecte a les efectuades l’any 2017, quan es van practicar 699 arrestos. De l’altra, va registrar 4.795 infraccions de la legislació, 990 més que el període anterior. En canvi, el comís de droga va disminuir: es van interceptar 8.724 grams, un 30,5% menys que el 2017 (12.546 grams). El departament d’Estadística va fer públiques ahir les dades de seguretat i que difereixen de les publicades als balanços setmanals publicats pel servei de l’ordre.



Del total de persones arrestades, 644 persones van passar a disposició judicial. La majoria eren de nacionalitat espanyola (31,2%) i andorrana (29,2%). A més, Estadística va desgranar les persones controlades per la franja d’edat i més de la meitat tenien 22 i 39 anys. Concretament, el 33,1% dels arrestats tenia entre 22 i 29 i el 25,6%, entre 30 i 39 anys.



L’auge de les infraccions té un responsable: les contravencions penals, la vulneració de la llei de menor gravetat. Es van registrar 2,933, un 30,9% més que el període anterior. Els delictes també van anar a l’alça, però aquesta tipologia de conducta va créixer més lleugerament: un 19,1% fins arribar als 1.862. Andorra la Vella va aglutinar la major part de les denúncies (33,5%), però el segon indret no va ser una parròquia, sinó la frontera del riu Runer (17,5%).Tanmateix, Estadística constata que 1.336 infraccions es troben pendent de resolució i que a les 3.549 restants ja se les ha aplicat i resolt el procediment sancionador, el que suposa un increment del 5,9% i del 36%, respectivament, en relació a l’any 2017.



Per tipologies, els furts van descendir un 7,4% mentre que els força i robatori ho van fer un 24,2%. En canvi, les agressions físiques i psíquiques dins de l’àmbit domèstic van passar de 152 al 2017 a 162 al 2018.

La marihuana destaca

El comís de droga va anar la baixa per segon any consecutiu i està lluny dels 32.310 grams intervinguts el 2016. Més de la meitat de la quantitat intervinguda va ser la marihuana (5.203 grams), seguida del haixix i la cocaïna, amb 2.699 grams i 667 grams, respectivament.

Els interns de la Comella fomenten la lectura

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, i el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, van signar ahir un conveni entre el comú i el Centre penitenciari de la Comella amb l’objectiu d’impulsar sinergies en matèria d’inserció social i laboral. La primera tasca consistirà en la construcció de quatre casetes de fusta que es repartiran pel Prat del Roure, a través de les quals es vol fomentar l’intercanvi de llibres. Aquesta feina estarà remunerada pel comú, que també es farà càrrec de les despeses de material. La cònsol va considerar que es tracta d’una iniciativa «amb un cost molt baix» i va desitjar que altres corporacions, com la d’Encamp, s’hi afegeixin. «Ens agradaria deixar una caseta a Engolasters», va avançar Marín.