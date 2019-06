El bus de la capital costarà 10 cèntims a partir del setembre

L’aposta del Comú d’Andorra la Vella per fomentar el transport públic es veurà traduïda a partir del setembre amb una rebaixa important del preu del bitllet del bus comunal. Dels 80 cèntims actuals es passarà als 10 cèntims. «Un preu simbòlic», tal com va admetre la mateixa cònsol major, Conxita Marsol, durant la sessió de consell de comú celebrada ahir i en la qual es va adjudicar la concessió del servei.



Segons va detallar el cònsol menor, Miquel Canturri, Novatel ha estat la guanyadora del concurs, precisament, pels preus ajustadíssims que va presentar. La concessió serà per als propers 10 anys i tindrà un cost per a la corporació de 595.000 euros l’any. «Estem molt contents i és molt important per la concepció de ciutat que estem dissenyant», va manifestar Marsol, recordant que des de la corporació s’han fet campanyes perquè la gent es desplaci a peu o amb transport públic, reduint zones d’aparcament i creant zones exclusives per a vianants.



Els abonaments també patiran una gran rebaixa en el preu, de manera que els de 10 viatges costaran 0,80 euros i els de 40, 3 euros. A més, l’abonament anual per a residents tindrà un preu de 15 euros i també s’han previst noves modalitats d’abonament per a joves a preus molt assequibles. Igualment, es va informar que amb el mateix bitllet senzill es podrà fer transbord entre línies comunals.

Més freqüència

Un altres dels canvis que notaran els usuaris és un increment de la freqüència de pas dels busos en les línies amb més usuaris, com la L3 Ciutat de Valls, on durant tot el dia passaran cada 20 minuts. Fora de les hora punta, on el bus passarà tres cops cada hora a totes les línia, a la L1 (la Margineda) i L2 (Serradells) es garanteix una freqüència mínima cada mitja hora. Com a curiositat, els vehicles que s’utilitzaran seran poc contaminants i de colors vermells i blancs, recordant els antics clípols. També s’han introduït canvis en alguns trajectes i s’inclou una nova parada a l’Hospital, a més d’una parada fixa al Cedre i a Sant Vicenç d’Enclar.



L’adjudicació es va aprovar amb els vots a favor de la majoria i de les conselleres del PS, però l’abstenció dels membres de Cd’i+L’A, que van mostrar dubtes que el servei pugui ser viable amb aquests preus, assenyalant que hi ha una gran diferència amb els presentats per la resta d’ofertants.

Divergències

Un altre dels acords presos en la sessió d’ahir va ser permetre l’ampliació del British College, concessionat durant 15 anys a l’antic alberg de la Comella. L’espai de l’escola s’ampliarà am buna nova superfície de 875 metres quadrats i, alhora es farà un nou edific cobert de 318 metres quadrats destinat a activitats esportiva. Fora del període escolar, els mesos d’estiu, la corporació podrà utilitzar aquestes instal·lacions que passaran a ser de la seva propietat un cop acabi la concessió. Per aquesta segona edificació serà necessari, a més, construir un dic de protecció al torrent de la Comella, pel qual el comú pagarà la meitat del cost amb un màxim de 40.000 euros.



La qüestió ha aixecat divergències amb l’oposició, que han rebutjat l’acord. Les conselleres del PS consideren «vergonyós» donar més beneficis a una empresa privada i han recordat que ja no van donar suport a la proposta de concessió de l’alberg per a convertir-lo en un col·legi privat perquè ho entenen com «un perjudici per als ciutadans de la parròquia». De la seva banda, el conseller liberal, Víctor Pintos, va retreure que la proposta no s’hagués passat per la comissió d’urbanisme i considera que la concessionària hauria de pagar un lloguer molt més elevat.

FEDA

D’altra banda, es va acordar cedir un espai dins dels Serradells a FEDA perquè hi instal·li una estació de trencament de pressions per a la xarxa de calor. Aquesta instal·lació s’havia de fer en una parcel·la propera que la parapública va comprar al comú, però per evitar l’impacte visual s’ha arribat a un acord per cedir un espai a la planta baixa del centre esportiu i a canvi la corporació recupera sense cost la parcel·la venuda.



Per últim, també es va aprovar un acord per poder construir un nou accés a l’aparcament del Centre Històric evitant que el nou vial que es farà des de Prat de la Creu en tapi la sortida.