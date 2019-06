Dubtes per obrir la piscina exterior dels Serradells

La capital no té clar, de moment, si podrà obrir o no la piscina exterior dels Serradells aquest estiu. De moment la instal·lació està tancada, ja que la zona ha quedat afectada de manera indirecta per l’incendi que va afectar el Centre Esportius. «Si poguéssim obrir, ja estaria oberta», va apuntar la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, assegurant que «estem treballant amb la intenció de poder obrir», però que caldrà esperar un parell de dies per confirmar la decisió. «Avui no està clar» que es pugui posar en marxa, va admetre ahir en declaracions a la premsa posteriors al consell de comú, encara que es té tot a punt per si finalment és possible.



El comú està a l’espera dels informes que els han de facilitar els tècnics en relació a l’afectació que hi pugui haver a la zona. «La façana cremada és la que dona a la piscina exterior i s’ha de vigilar molt», va advertir la mandatària. «Fa dies que hi treballem amb intensitat, però no estic en disposició de dir res. En tot cas se sabrà aviat perquè si no ja haurà passat l’estiu», va exposar.



De fet, el comú havia decidit al març, ajornar les obres d’impermeabilització de la instal·lació amb la intenció que la piscina pogués obrir amb normalitat. Els integrants de la majoria ho consideraven prioritari tenint en compte que la piscina interior roman tancada mentre s’hi fan les obres necessàries per reparar els danys que va deixar l’incendi que es va produir al novembre.