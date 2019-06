La recent nascuda plataforma ciutadana Desperta Laurèdia es presentarà a les eleccions comunals previstes per al desembre amb una llista integrada per independents. «No puc confirmar que ens hi presentarem, però ho intentarem», va exposar amb certa cautela el portaveu de la plataforma, Cerni Cairat, en declaracions a aquest rotatiu. Tal com va recordar, el grup ara mateix consta d’una dotzena de persones d’edats diverses que estan treballant en un projecte tant per a Sant Julià de Lòria com per a Naturlandia.

«Nosaltres estem oberts a qualsevol proposta i volem desenvolupar un projecte conjunt per veure què falla a Sant Julià [...]»

De tota manera, Cairat va indicar que més enllà de la feina del grup estan rebent molts inputs de gent de la parròquia que els fa arribar les seves idees per correu o altres vies de contacte. «Nosaltres estem oberts a qualsevol proposta i la intenció és desenvolupar un projecte conjunt per veure què falla a Sant Julià i què podem aportar-hi», va reivindicar el portaveu de Desperta Laurèdia tot mostrant-se disposat a «comptar amb tothom per tal de ser un grup transversal i el màxim de representatiu de la ciutadania». De moment, segons va especificar, començaran a reunir-se amb els diferents actors socials de la parròquia, com hotelers, comerciants o educadors, però en cap cas polítics.

Llista electoral

Malgrat insistir que no tenen cap data fixa en l’horitzó, Cairat va admetre que són «un grup de ciutadans ben organitzat que està treballant amb temps» però que no serà fins a l’últim moment que prendran la decisió definitiva de presentar-se a les eleccions. En ser preguntat sobre una possible llista electoral, però, va manifestar que l’objectiu seria que «el seu nucli fos d’independents».

Tot i així, no va descartar poder incorporar gent procedent d’altres formacions polítiques. «Si hi ha grups polítics ja formats que coincideixen amb el nostre projecte, estem disposats a parlar-hi», va reconèixer el portaveu de la plataforma ciutadana tot remarcant que la seva manera de fer política es basa en «els principis fonamentals d’honestedat, de transparència, pensant en el bé comú i amb accions sostenibles de cara al futur».