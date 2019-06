Naturlandia tindrà un centre de tecnificació per a esportistes d’elit

Pas de gegant per a l’esquí de fons. Des d’aquest octubre, Naturlandia comptarà amb un centre de tecnificació per a esportistes d’alt nivell a la cota 2.000 de l’estació. En aquest sentit, ahir es va firmar el conveni entre el Comú de Sant Julià de Lòria, la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), el Comitè Olímpic Andorrà (COA) i Andbank.

En aquest context, la Federació Andorrana d’Esquí feia molts anys que lluitava per aquest projecte però, finalment, vists els resultats aconseguits aquesta temporada per Irineu Esteve i Carola Vila, s’ha decidit fer l’aposta definitiva per dur a terme el projecte.

Així, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va assegurar en una roda de premsa que els dos esquiadors «ara mateix ja són figures de l’esquí i penso que ens donaran més alegries en els pròxims anys» i que l’estació «té el deure d’estar al costat de l’esport de la parròquia i del país, fent alhora un servei d’interès nacional». Aquesta instal·lació de 150 metres quadrats permetrà també que altres clubs i federacions puguin venir a entrenar-se al Principat.

Joan Viladomat ha mostrat la seva predisposició a sumar-se al projecte d’alguna manera

Vila també va manifestar que «és un començament» i que «hi ha interès a fer més passos i ampliar la col·laboració». També es va referir a les converses existents amb Joan Viladomat i va revelar que ha mostrat la seva predisposició a sumar-se al projecte d’alguna manera.

Per tant, el comú ha cedit un edifici en desús i ara s’està rehabilitant. Són unes obres que han costat entorn dels 100.000 euros per costejar les obres de condicionament. S’espera que pugui acollir entre vuit i deu persones. Hi haurà una cuina, els sanitaris i un espai destinat a gimnàs.

En aquest context, el president de la FAE, Josep Pintat, va reconèixer ahir que «l’objectiu inicial és que l’Ireneu i la Carola no s’hagin de desplaçar a l’hora d’entrenar perquè perden molt de temps». «Quan ells estiguin competint, el centre podrà acollir altres esportistes, clubs i federacions», reiterava. «La prioritat serà per als esportistes de casa, però es farà una planificació acurada per mirar de rendibilitzar-ho al màxim», afegia i reiterava que «volem cobrir les seves necessitats».

En aquest context, l’entrenador Joan Erola, va explicar ahir que servirà per optimitzar els entrenaments i va reiterar que «és un objectiu que estàvem perseguint». «Hem trobat les condicions bones per tirar-ho endavant, des de fa cinc anys, Naturlandia ha fet un esforç per donar suport a l’esquí de fons i ja teníem una caseta per estar a dalt, és tot un procés que ha anat acompanyat els resultats de l’Irineu i la Carola», sentenciava. «Per a nosaltres és molt important, optimitzarem els períodes de descans, és un primer pas però és una eina molt valuosa per entrenar a ultrança», comentava.

Per un altre costat, va indicar que «Andorra, tot i que és un país petit, l’Irineu té una hora per arribar a pistes». «Fem sessions de matí i tarda i entremig no descansem, i si venim tres o quatre dies, podem aprofitar, quedar-nos a dormir a dalt», revelava i puntualitzava «que també serà molt bo per als nens del club, a més de fer un entrenament de força».

Per la seva part, la fondista Carola Vila va explicar que «sobretot a l’hivern perdem molt de temps a la carretera, potser una hora i mitja». «Dormir en alçada cada cop es valora més en els entrenaments», afegia.

Així mateix, l’esquiador Irineu Esteve va recordar que «tampoc podíem descansar molt a dalt, d’aquesta manera es podrà fer, sobretot de cara a l’hivern». «Així ens alimentarem millor també, és un esforç molt gran i hem d’estar agraïts», subratllava. També va considerar que «cada cop estan apostant més per a l’equí de fons i això ens beneficia a tots, també a la base». «Tant ell com jo agrair els esforços per part de la Federació com del Comú, Andbank o el COA, aquestes condicions ens faran millor i ens ajudaran a progressar», reiterava Vila. La setmana que ve comencen els stages dels fondistes a La Molina. Després marxaran a Noruega i el primer contacte amb la neu serà a l’Stelvio.