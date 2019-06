Jocs SA podrà tornar a presentar el seu projecte definitiu de casino

El Govern ha decidit estimar parcialment el recurs que Jocs SA havia interposat contra la denegació del CRAJ a la seva sol·licitud de la llicència del casino i ha admès que l’organisme, abans de prendre una decisió al respecte, hauria d’haver requerit al guanyador que esmenés les omissions advertides en el seu projecte definitiu. D’aquesta manera, el procés d’atorgament de la llicència es reprèn des de l’inici i Jocs SA té un nou termini per presentar una altra vegada la seva proposta rectificada.

Fonts de Jocs SA pronostiquen que el CRAJ hauria de tornar-se a pronunciar sobre la llicència a la tardor

De tota manera, en el comunicat publicat després de notificar la resolució a Jocs SA, l’Executiu va especificar que l’empresa guanyadora ha d’esmenar la qüestió relativa a la connexió de l’edifici del casino amb la Plaça del Poble, que la societat de capital 100% andorrà havia contemplat en el seu projecte però, com van remarcar un cop més fonts properes a Jocs SA, era només una proposta que es podria desenvolupar si totes les parts afectades es posaven d’acord. L’empresa guanyadora, en canvi, només va garantir la connexió entre el casino, que preveu aixecar al carrer Prat de la Creu, amb l’avinguda Meritxell a través del carrer Roc dels Escolls, mentre que considera que la unió amb la Plaça del Poble es tracta d’una confusió que sobretot han intentat estendre des de les empreses que van perdre el concurs d’adjudicació del casino

Errors de forma

Després de conèixer la resolució del Govern, el Consell d’Administració de Jocs SA va reunir-se ahir a la tarda per reaccionar a la decisió i acordar els passos a seguir d’ara endavant. Segons van fer saber fonts properes a la companyia, consideren que han guanyat el recurs interposat davant del Govern i que en l’actuació del CRAJ hi ha hagut defectes de procediment, com el fet de no haver comunicat a l’empresa guanyadora els motius pels quals els reclamaven informació extraordinària. Per això, tot el procés que s’ha desenvolupat des que Jocs SA va presentar el seu projecte definitiu a l’organisme queda anul·lat i ara haurà de tornar a lliurar-lo.

El CRAJ és qui ha d’especificar a la societat andorrana la informació que necessita i el termini que té per presentar-la. Malgrat que Jocs SA encara no ha rebut aquestes indicacions i des del Govern tampoc van saber comunicar-les, fonts del Consell d’Administració de l’empresa van apuntar que el procés no hauria d’allargar-se més enllà de la tardor. Segons els seus pronòstics, el termini per presentar la documentació hauria de ser d’entre 10 i 12 dies –del tot assumible perquè asseguren que no hauran d’esmenar res, ja que consideren que la marca comercial i la connexió amb la Plaça del Poble són elements irrellevants perquè no puntuaven en el concurs d’adjudicació– i el CRAJ hauria de resoldre novament la sol·licitud de la llicència del casino entre el proper setembre i octubre.