El sindicat de treballadors del Comú d’Escaldes es dissol

La Unió Sindical de Treballadors del Comú d’Escaldes-Engordany (Ustcee) va comunicar ahir la seva dissolució. La decisió es va prendre en el marc de l’assemblea general que el col·lectiu va celebrar dilluns per unanimitat. El motiu? La manca de relleu. El comitè executiu ja havia superat el temps previst als estatuts del sindicat i en l’assemblea no es va presentar cap candidatura per continuar endavant, de manera que es va optar per iniciar el procés de dissolució designant els membres liquidadors del sindicat. «Que es dissolgui un sindicat, sempre és una llàstima. Els sindicats són importants a tot arreu, no només en el sector públic», va exposar la fins ara presidenta de l’Ustcee, Aurora Baena, lamentant «la il·lusió i feina» posades en el projecte, però va assegurar que sempre s’havia tingut clar que «mai mantindríem el sindicat de forma artificial». Es considera que els sindicats són bàsica per garantir la transparència en el funcionament de les administracions públiques i la defensa dels interessos dels treballadors.

Baena considera que la falta de tradició sindical al país, sumada al fet que no és una tasca «atractiva ni fàcil», i la manca de suport, tant legislatiu com econòmic, són els motius que expliquen les dificultats per mantenir-se que tenen els sindicats del país.

Així, properament s’iniciaran els tràmits burocràtics per fer efectiva la dissolució i la liquidació dels fons del sindicat.