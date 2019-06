L’aplicació de mobilitat de FEDA es llançarà el primer trimestre del 2020

La plataforma intermodal de FEDA estarà disponible a partir del primer trimestre del 2020 sota el nom Mou_T_B i de forma totalment gratuïta per als usuaris. Així va avançar-ho ahir el gerent de FEDA Solucions, Xavier Forné, en una roda de premsa en què va presentar el nom i el logotip de l’aplicació. Tot i que la plataforma englobarà diversos serveis per tal de fomentar l’ús del transport públic i la mobilitat elèctrica, des dels autobusos i les bicicletes elèctriques fins als aparcaments comunals i la recàrrega de vehicles elèctrics, Forné ja va especificar que estan prioritzant els autobusos perquè les noves concessions entraran en funcionament a partir de l’1 de setembre.

«El projecte és tecnològicament complex i en les properes setmanes començarem a muntar el hardware desenvolupat en un autobús per tal de validar el sistema GPS i de traqueig durant l’estiu. A partir del setembre, engegarem una prova pilot de l’aplicació amb entre 30 i 50 usuaris del transport públic per assegurar-nos que el sistema funciona», va detallar el gerent de FEDA. Després aniran afegint progressivament la resta de serveis i no serà fins al setembre del 2020 que es donarà per acabat el projecte. De fet, segons va manifestar Forné, «la idea és incorporar el màxim possible de serveis de mobilitat per tal que siguin útils per a l’usuari».

Pel que fa a la demanda administrativa que la Cooperativa Interurbana havia interposat contra el concurs que FEDA va llançar per desenvolupar la plataforma intermodal, segueix sense resolució. Tot i així, tal com van informar des de la parapública i posteriorment va confirmar el president de la companyia d’autobusos, Gabriel Dallerès, fa aproximadament tres setmanes que la Batllia sí que va desestimar la suspensió cautelar que la Cooperativa havia sol·licitat per aturar el concurs.