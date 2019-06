El Sant Julià fa un gran pas cap a la primera ronda contra l’Europa

Un gol in extremis de la UE Sant Julià els va donar la victòria ahir a l’Estadi Comunal en el primer partit de la fase prèvia de l’Europa League i al final van vèncer per 3 a 2 a l’Europa de Gibraltar. El partit no va començar gens bé per al Sant Julià que, amb un gol matiner, va veure com l’Europa s’avançava en el marcador. Adrián Gallardo va ser l’encarregat de marcar al minut tres, després d’un córner que havia rematat Olmo González. Després, Gallardo no va perdonar.

Així els lauredians van tirar d’esperit i de coratge i van tornar a entrar al partit tot i algunes clares ocasions dels visitants. Però els andorrans van seguir creixent i al minut 37, els locals van tenir una bona ocasió, Johny va fer una bona passada a Joel Mendez que no va poder aconseguir el gol. Tot i això, poc després la jugada va ser molt similar i aquesta vegada, Mendez si ho va aconseguir, de manera que va posar l’empat a l’electrònic.

A la represa, l’Europa no va perdonar i en el primer minut de joc va tornar a agafar per sorpresa als lauredians de manera que després d’una centrada de Juan Pedro Rico, Fernando Velasco va anotar. Després, al minut 63, Joel Méndez, sol, es va aprofitar d’una errada en defensa i va empatar. A poc a poc, sense pressa però sense pausa, els lauredians anaven dominant. Malauradament, el joc va canviar quan al minut 75, Fousseyni Cisse va veure la targeta vermella després de donar a un cop de colze a González. Quentyn Pereira la va centrar al final del partit i Pedro Muñoz va fer un valuós gol al primer pal. Ara tocarà defensar-ho a Gibraltar.

Victòria de l’Engordany

En l’altre partit de la fase, la UE Engordany es va imposar per 0 a 1 a la Fiorita de San Marino i ara, hauran de defensar el resultat a casa.

«És una victòria merescuda»

L’entrenador de la UE Sant Julià, Emiliano González, va explicar ahir que «hem començat el partit malament però hem reaccionat i empatat». «L’equip s’ha merescut la victòria, el premi està allà. S’ha de rematar la feina a Gibraltar», comentava.

«Serà un equip totalment diferent, patirem però estem preparats», afegia. «La vermella podria haver estat groga, s’ha de respectar la decisió de l’àrbitre», remarcava i assegurava que «són bons a pilot aturada, el resultat és aquest, ara s’ha de treballar i intentar passar l’eliminatòria», concloïa el tècnic lauredià després del matx.