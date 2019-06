Acusen Tomàs Gea de moure fils per mantenir el poder sobre la FAF

L’Assemblea General de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) es preveu d’alt voltatge. La cita tindrà lloc dilluns i ja fa dies que està marcada en vermell en el calendari. La convocatòria compta amb 14 punts previstos, però el que va fer saltar les alarmes és qui la signa.

Fonts properes a l’ens critiquen que la federació no s’hagi personat com a entitat afectada

En aquest sentit, fonts de l’entorn de la federació i els clubs van manifestar a EL PERIÒDIC la seva preocupació, ja que van recordar que Teresa Figueras, secretària general en funcions de l’ens, és una persona que ha estat investigada i a qui no se li ha demanat cap mena d’explicació abans de substituir Tomás Gea, que segueix empresonat després que la batlle desestimés la petició de llibertat, al capdavant de l’entitat. Així mateix, van expressar que semblaria que Figueras acudiria a la presó cada dimarts a «despatxar amb el seu predecessor». Així doncs, aquestes fonts acusen Gea de continuar movent fils des de la presó per mantenir el control de la FAF. I l’objectiu seria evitar la personació de la FAF al judici com a afectada pels delictes que s’imputen als acusats.

Ones sísmiques

El futbol nacional s’està veient afectat per un terratrèmol, i l’epicentre es troba a la Federació Andorrana de Futbol (FAF). I és que, des del 7 de maig l’entitat està en el punt de mira a causa de l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que es desenvolupen. En aquest sentit, Tomás Gea; José Garcia, tresorer de la FAF, i Víctor Santos, expresident de l’entitat, estan acusats de la presumpta comissió de tres delictes: administració deslleial, apropiació indeguda i frau a la CASS.

Santos és l’únic que va dimitir. Ho va fer una setmana després que comencessin els escorcolls i «de manera irrevocable i per tal de no entorpir en la investigació que s’està duent a terme». Tot i això, Santos estaria liderant un moviment que buscaria ratificar la junta modificada, liderada per Elisabeth Pirot i Alfonso Martín, per tal de no haver de recórrer a eleccions i evitar, d’aquesta manera, la personació a la Batllia. Segons les fonts properes a l’entitat, Santos hauria estat trucant a clubs per demanar el vot favorable a l’assemblea quan, per ordre del batlle, no pot apropar-se a la federació.

Tal com s’indica en els Estatuts de la FAF, l’Assemblea General estarà formada pels presidents o els representants de cadascun dels clubs adscrits a l’entitat, un per club, i dos representants per cada estament en què estiguin agrupades les persones físiques (àrbitres i entrenadors) corresponents a les disciplines de futbol i el futbol sala. En aquest sentit, també van exposar la seva preocupació perquè creuen que el representant del col·lectiu d’entrenadors serà David Rodrigo, director tècnic de la FAF, perquè «ja ho ha fet en les últimes assemblees». Així mateix, un entrenador d’un club adscrit va apuntar que «ho va decidir la FAF en una reunió amb els directius, no ens van convocar a cap dels entrenadors».

D’altra banda, cal tenir en compte que a l’article 20 dels Estatuts s’indica que «per poder intervenir amb veu i vot a l’Assemblea General, els membres hauran d’estar al corrent de les seves obligacions i hauran d’haver participat en una competició, com a mínim, del calendari oficial de les competicions federades, durant la temporada anterior». I no es compleix, tot i això, un altre entrenador va afirmar que Rodrigo, qui també ha estat investigat i no ha donat cap mena d’explicació, «és el vocal del Comitè Tècnic d’Entrenadors», apuntava.

L’ordre del dia preveu la ratificació de nous càrrecs i membres de la junta que no s’han donat a conèixer encara

Respecte al punt 9 de l’ordre del dia, que preveu la «ratificació dels nous càrrecs i membres de la junta directiva», no se sap qui són les persones ni s’ha informat als clubs. De fet, en ser preguntada, des de la federació van apuntar que s’hauria «d’esperar a l’assemblea per saber els noms perquè no sé si tots els clubs ho saben». Per tant, no s’han donat a conèixer els noms malgrat en el punt 4 de l’article 22 dels Estatuts es descrigui que «a la convocatòria s’ha d’ajuntar l’ordre del dia, així com la documentació concernent als assumptes que s’hagin de tractar, si bé aquesta última es pot remetre fins quaranta-vuit hores abans de l’Assemblea en els supòsits d’urgència», és a dir, en cas que sigui una assemblea extraordinària. Però no és el cas.

D’altra banda, alguns clubs es mostren molestos pel fet que alguns presidents i dirigents de clubs s’haurien anat convertint en empleats de la federació. Així com pel fet que familiars de persones que cobren un sou de la FAF dirigirien clubs i, per tant, tindrien un vot el dia de l’assemblea. És per això, que van considerar que «hi ha un conflicte d’interessos entre clubs i federació».

Per últim, van destacar que no entenen per què el Govern d’Andorra mai no ha auditat els comptes de la FAF. I és que, malgrat que la federació no rep cap subvenció pública, sí que utilitza instal·lacions públiques com l’Estadi Nacional. Creuen que aquest fet es podria computar com una subvenció, de fet, als clubs que utilitzen camps comunals se’ls considera com a tal. Altrament, aquestes fonts van apuntar que volen presentar «uns comptes suposadament auditats, però ningú té l’informe de l’auditor ni la memòria comptable de l’últim exercici».

El tresorer de la FAF també haurà de continuar a la presó

La batlle instructora de l’‘Operació Cautxú’ també va desestimar la petició de llibertat formulada per la defensa de José Garcia, el tresorer de la federació. D’aquesta manera, Garcia seguirà en presó preventiva. En aquest sentit, cal recordar que Garcia era fora del país quan va esclatar el cas i es va emetre una ordre de cerca i captura. La batlle considera que hi ha risc de fuga, de fet, ja ho va apuntar el 22 de maig, quan Garcia es va presentar voluntàriament a la Batllia per declarar.