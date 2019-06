El sumari de l''Operació Cautxú' inclou el possible ús de targetes de la FAF per a ús personal

El sumari de l’Operació Cautxú inclou l’existència de targetes de crèdit de la federació amb les quals presumtament alguns empleats haurien pagat possibles despeses personals. Així mateix, tal com ha pogut saber EL PERIÒDIC a través de fonts properes a la federació i als clubs, s’està investigant una possible diferència de tractes entre clubs perquè suposadament es finançaven les equipacions esportives d’alguns conjunts mentre que d’altres clubs no alineats amb la FAF no tenien aquests privilegis.

Així mateix, alguns clubs han admès el fet que la federació hauria estat actuant com a «banc». És per això que aquestes fonts van indicar que s’haurien avançat diners de les ajudes de futures temporades i aquests préstecs, a banda de fer-se de manera rudimentària i sense documentació, no s'haurien retornat. Per tant, avui dia, hi hauria clubs que deurien diners a la FAF.

D'altra banda, aquestes fonts es van mostrar preocupades davant de la creença que alguns presidents i dirigents de clubs haurien percebut diners de la FAF a través de Gea de manera paral·lela als processos que marquen els Estatuts i els reglaments de la FAF. A més, les fonts van indicar que alguns d’aquests xecs no s’haurien arribat a ingressar mai als comptes dels clubs que presidien aquestes persones.

Avui dia, la investigació de tot el cas continua el seu curs.