La Seu acull els guardons del quart premi de contes infantils

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell acollirà avui, a dos quarts de 12 del migdia, el lliurament de guardons del Premi Joles Sennell de contes infantils, que enguany arriba a la quarta edició. L’acte comptarà amb la presència de l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, i representants de les entitats col·laboradores i patrocinadors. L’entrega de guardons anirà precedida de l’Hora del Conte amb El viatge de Nuno, que oferirà el grup Daura, format per Pilar Planavila i Ivan Caro. Aquesta activitat es durà a terme a les 11.00 hores. D’altra banda, al final de l’acte es podrà escoltar el conte Encantat, de Blai Felip, guanyador de la categoria E de l’edició 2018. La història, llegida per Pep Graell, Montse Rollán i Pilar Señís, es complementarà amb un vídeo amb il·lustracions fetes per alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell i de l’Escola Municipal d’Art, coordinats per les professores Susi Sànchez i Jose Travé. Els dibuixos també s’exposaran a la rampa de la Biblioteca Sant Agustí.

El Premis Joles Sennell, que va néixer ara fa 11 anys com a Contes que compten, té l’objectiu de promoure la creació literària entre els més joves. El concurs literari l’organitza la Biblioteca de Sant Agustí de la Seu d’Urgell conjuntament amb RàdioSeu. La proposta de l’Ajuntament urgellenc compta també amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Servei Educatiu de l’Alt Urgell-Cerdanya i diverses empreses de la ciutat, com «la Caixa», Fustes Grau i Grau, Microseu i la Mútua de l’Alt Pirineu.En el certamen també hi col·laboren Cinemes Guiu, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), l’Armeria Vidal, la Revista Cadí-Pedraforca, les llibreries 4 Fulls, La Salvat, Papers i Purgimon, a més de l’Edicions Salòria i la Central de Biblioteques de Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.