El romànic, obert durant la temporada d’estiu

Les esglésies més representatives del romànic andorrà obriran les portes durant dos mesos perquè tant els residents com els visitants puguin contemplar les mostres artístiques que contenen sis edificis repartits arreu del país. La pintura, l’escultura i l’arquitectura que ens ha arribat des de l’edat mitjana són unes mostres úniques que permeten donar a conèixer l’origen i la societat andorrana de fa pràcticament mil anys.

Les capelles de Sant Romà de les Bons, Sant Serni de Nagol, Sant Climent de Pal, Sant Miquel d’Engolasters i Sant Martí de la Cortinada es podran visitar de manera gratuïta de dimarts a dissabte de 10.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 19.00 hores, i els diumenges de 10.00 a 14.00 hores. Com a novetat d’enguany, l’església de Santa Coloma, amb el videomapatge, es visitarà conjuntament amb l’Espai Columba, on es podran conèixer els frescos originals de la capella i la seva adaptació digital in situ. Aquesta darrera església serà visitable durant l’horari d’obertura del museu: de dimarts a dissabte de 10.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 19.00 hores, i els diumenges d’11.00 a 14.00 hores, amb una tarifa de 7 euros l’entrada normal i de 3,5 euros la reduïda (grups i majors de 65 anys).



A més, la casa parroquial de Canillo obrirà l’església de Sant Joan de Caselles fins a l’octubre de dimarts a diumenge de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores. També es podrà gaudir de visites guiades al Santuari de Meritxell a partir del dilluns dia 1 de juliol sota l’horari d’obertura del santuari. D’altra banda, el Museu Nacional de l’Automòbil i la Casa Rull tornaran a obrir portes en l’horari habitual a partir del dimarts 2 de juliol, informa l’ANA