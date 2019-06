La piscina exterior dels Serradells estarà tancada durant tot l’estiu

Els usuaris de la piscina exterior dels Serradells aquest estiu es quedaran sense poder-s’hi banyar. Després que dijous la cònsol avances que hi havia dubtes sobre l’obertura de la instal·lació, ahir el comú va confirmar mitjançant un comunicat que la piscina restarà tancada durant tot l’estiu.



Des de la corporació es va indicar que malgrat que la voluntat sempre havia estat poder posar-la en marxa, finalment els informes tècnics no avalen la viabilitat de l’obertura de la instal·lació per garantir la seguretat dels usuaris. Cal tenir en compte que la façana més malmesa per l’incendi del novembre passat a la zona de la piscina olímpica limita amb l’espai de la piscina exterior.

Davant d’aquesta situació des del comú es va assegurar que es treballa en la recerca de propostes per poder oferir una alternativa lúdica refrescant per als mesos de calor.



Un anunci que justament coincideix amb el pic màxim de l’onada de calor que viu el país. Ahir el risc d’incendi continuava sent extrem a bona part del territori i des de Protecció Civil s’insistia en la necessitat de respectar les restriccions, evitar conductes de risc i avisar als serveis d’emergència en cas de detectar fum.



Les temperatures ahir van batre rècords i la previsió és que durant la jornada d’avui encara continuïn molt altes i per tant, la situació de risc no canviï massa. Segons va donar a conèixer el Servei Meteorològic, les màximes provisionals registrades al mig del dia van superar unes temperatures que dijous ja van ser de rècord. La màxima provisional a la Borda Vidal ahir era de 39,4 graus, per sobre dels 37,8 registrats el dia anterior i que ja eren la temperatura més alta recollida mai en aquest punt en un mes de juny. L’altre punt més calent va ser el registrat a l’observatori del Roc de Sant Pere. En aquest cas el termòmetre havia arribat, provisionalment als 37,4, superant els 36,5 del dia abans i sent també el màxim històric.