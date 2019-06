La capital requisa tres patinets elèctrics per comportament incívic

La proliferació de patinets elèctrics als carrers del país, especialment a les parròquies centrals, fa que des de fa temps es plantegi la necessitat de regular-ne la circulació per evitar accidents. Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han aprovat ordinacions que en prohibeixen el pas per aquelles vies destinades exclusivament a vianants, però tot i així, és fàcil veure patinets elèctrics transitant per voreres i fins i tot pel mig de Vivand i Meritxell. Amb tot, cap dels dos comuns ha interposat cap multa per incomplir l’ordinació. Ara bé, des de la capital es va informar que des que va entrar en vigor la nova ordinació reguladora de la convivència ciutadana, medi ambient i higiene de la parròquia s’han requisat tres patinets.



Es tracta d’aparells que utilitzaven menors d’edat i que els agents van interceptar per circular massa ràpid o en unes condicions que podien alterar la convivència. Fonts de la corporació van explicar que la retenció del patinet va arribar després que s’advertís als interessats i aquests no en fessin cas. En aquests casos, per poder recuperar el giny, cal que els pares o tutors es personin a les dependències dels agents de circulació on se’ls explica les circumstàncies de l’acció i se’ls intenta fer pedagogia per evitar que el comportament incívic es repeteixi.

Accidents

El director de Mobilitat, Jaume Bonells, admet que s’han produït «alguns accidents aïllats» amb els patinets elèctrics i per tant, veu necessari treballar tan aviat com sigui possible per fixar una regulació. Una tasca que està prevista fer en el marc de la modificació del Codi de la circulació que es preveu que entri a tràmit a la tardor. «El que hem de fer és mirar d’anticipar-nos una mica i no esperar que passin coses. És millor regular i prevenir», va assegurar.



Així va recordar que malgrat que «no és fàcil, hi estem treballant. Els espais són els que són però d’alguna manera hem de potenciar els carrils bici per fer-hi circular els ginys, perquè la convivència per les voreres és complicada».



Una regulació que ha reclamat diverses vegades la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que fins i tot va apuntar la necessitat de poder identificar els patinets, per exemple, posant-los una matrícula. Una petició que va fer conscient de la dificultat que tenen els urbans per poder multar, en cas necessari, aquells usuaris que no compleixen les normatives.



Una opció, però que al seu dia des de l’ACA es va dir que no era possible. Matricular patinets elèctrics, bicicletes o qualsevol altre vehicle comporta l’obligatorietat de contractar una assegurança, així com la taxa sobre tinença de vehicles, però des de l’ACA es defensa que la legislació actual no ho permetria, ja que haurien de superar els 49 quilòmetres per hora.

Policia

Qui també ha constatat la problemàtica de convivència entre vianants i patinets elèctrics és la Policia. Des de mitjans del 2018 fins a principis del 2019 havien hagut d’intervenir en sis incidents. El cas més greu es va produir el novembre passat, quan un vianant de 82 anys va recriminar un conductor d’un patinet que estava anant massa ràpid per una vorera d’Andorra la Vella, perquè tingués més cura amb la gent que anava a peu. El conductor del patinet, un jove de 20 anys, va agredir l’home i els agents van haver d’intervenir. Com que la víctima va interposar una denúncia, l’agressor va acabar detingut.



Així doncs, tant administracions com també tots aquells agents vinculats al món del trànsit i la mobilitat, com l’ACA, estan a l’espera dels canvis en el Codi de la circulació que han de permetre unificar criteris i posar negre sobre blanc en tota aquesta qüestió. Tothom és conscient que el maldecap no és exclusiu del Principat, sinó que és un giny que ha viscut un auge important arreu i per tant és necessari trobar una solució que satisfaci a totes les parts. Malgrat que no han transcendit massa detalls dels canvis que hi haurà en la normativa, sí que algunes fonts han confirmat que es preveu la prohibició del seu ús per les voreres i també se’n limitaria la velocitat.