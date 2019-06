El TS rebaixa la pena de l’encobridor de l'apunyalament d’Encamp

El Tribunal Superior va rebaixar ahir, com ja va fer Corts al març, la condemna sol·liciada per la Fiscalia per a l’home que va ocultar l’apunyalament d’ Encamp del 2017. La víctima va rebre vuit ganivetades i diversos cops al cap amb un bat de beisbol. El Ministeri Públic demanava nou anys per un delicte d’assassinat en grau de temptativa. Corts no va apreciar que fos copartícip de l’agressió, però el va penar amb tres anys de presó ferma per encobriment i omissió del deure de socors. Ahir, la segona instància va rebaixar finalment el càstig a dos anys i mig. En canvi, va desestimar el recurs interposat per la defensa de l’autor confés del crim, condemnat a cinc anys i mig de garjola. Reclamava l’absolució per alienació mental.



La segons instància també va pronunciar-se sobre els múltiples recursos d’apel·lació que van presentar la Fiscalia i els cinc joves condemnats per l’operació Paradís, que es va saldar amb el comís de 2.002 grams de marihuana. Corts els va condemnar a penes de fins a cinc anys de presó per un delicte major de tràfic de droga i de cessió de l’estupefaent a menors. Els acusats demanaven una rebaixa de penes i inclús l’absolució, i l’acusació pública insistia en penes més altes. El tribunal només va estimar la petició d’un d’ells: va absoldre el jove condemnat inicialment a sis mesos de presó condicional. A més, va rebaixar-li la multa de 600 euros a 300 euros per un delicte menor de venda de marihuana i una contravenció penal de consum.



Per últim, el Superior va rebutjar l’apel·lació d’un home condemnat per contraban. El processat va ser enxampat al Pas de la Casa amb el cotxe ple de paquets de tabac valorats en 14.500 euros el març del 2018. Corts el va castigar amb arrest nocturn a la Comella i una multa de 15.000 euros. La defensa considerava la sanció «elevadíssima» i demanava al TS que la rebaixés fins als 6.000 euros «com a màxim», ja que va argumentar que el condemnat «va ser controlat la franja administrativa i no queda clar si circulava en territori francès o andorrà» i, per tant, si cometia un delicte de tràfic il·lícit de mercaderia sensible.

Corts castiga una baralla

D’altra banda, el Tribunal de Corts va dictar ahir sentència contra una baralla que va tenir lloc a Encamp el 20 de juny del 2016. Un jove menor de 21 anys va agredir un altre sense que els motius quedessin clars durant la vista oral. També portava un bastó de fusta de 44 centímetres per intimidar-lo. L’agressor haurà de complir 15 mesos de presó condicional per un delicte major continuat de lesions doloses i un de menor per port il·legal d’arma. A més, haurà de pagar a la víctima 200 euros en concepte de responsabilitat civil i 200 més pel sofriment físic que li va ocasionar. La defensa demanava l’absolució per l’agressió física en al·legar que la va realitzar la parella d’aleshores del processat.