Assaig accidentat de ‘Rebel’

Era l’assaig final i 1.500 persones vibraven per veure en primícia el nou espectacle del Cirque du Soleil al Principat, però Rebel va començar amb el peu esquerra. Un acròbata va caure malament després de fer una magnífica filigrana a quatre metres del terra. En comptes de fer-ho a una tela vertical que havia d’esmorteir l’impacte, es va quedar curt i ho va fer d’esquena contra un matalàs del terra. La representació va aturar-se i el servei mèdic de la companyia canadenca el va atendre immediatament. Segons després el van retirar de l’escenari amb llitera. A l’exterior hi havia una ambulància com marca el protocol i minuts després va arribar una segona. Al tancament d’aquesta edició, ni fonts del circ ni d’Andorra Turisme havien precisat quin era l’estat de l’intèrpret, si bé aquest feia senyals d’un fort dolor a la zona del tòrax.

Budzaku defensa la continuïtat del Cirque du Soleil recordant els resultats aconseguits durant sis anys

L’espectacle havia començat uns minuts abans de l’hora amb un públic entregat. I els artistes del Cirque es van encarregar d’animar-lo després que l’actuació estigués 10 minuts aturada per l’incident. El talent de l’elenc i la música en viu van fer la resta. L’estrena de Rebel és avui a les 22.00 hores i les 5.000 entrades de la carpa del Parc Central estan exhaurides des de fa setmanes. «Andorra Turisme no posa en dubte l’èxit ni els resultats del Cirque du Soleil», va afirmar el gerent de la parapública quan va ser preguntat per la continuïtat de l’espectacle. Sabedor que Rebel pot ser l’última representació de la companyia del Quebec al país, Budzaku va recordar les xifres aconseguides en les sis anteriors edicions. «El 80% dels espectadors fa nit al país i un altre 80% diu que venen al Principat per l’espectacle. Les xifres no són importants i no estem pendents de superar l’índex d’ocupació rècord que tenim, que és del 80%», va manifestar. A la vegada, i tot admetre que és una «inversió cara», va insistir en la importància de portar un espectacle «diferenciador i exclusiu» al país fora de la temporada d’hivern.

L’acròbata accidentat atès pel servei mèdic. Foto: Maricel Blanch

L’amor de la millor música

El Cirque du Soleil té un objectiu després de sis espectacles consecutius al país: no repetir-se i no avorrir. El repte és fàcil d’assolir perquè la companyia canadenca manté innat l’afany d’innovar i meravellar. I de deixar bocabadat al públic. Mai cansa. Al contrari, l’espectador sempre en vol més i Rebel n’és l’enèsim exemple. La millor música dels cantants masculins més rellevants versionada en directe sobre un escenari ple de color i amb una vintena d’artistes, i amb l’amor com a fil conductor, és la base d’una actuació que culmina amb acrobàcies que deixen abstret l’espectador. L’escenografia, el vestuari i la il·luminació acaben de fascinar al públic.

Venda de tiquets dispar

A més dels de l’estrena, estan esgotats tots els tiquets per a les representacions dels dissabtes, inclosos els gratuïts per veure l’espectacle dempeus. La demanda de les actuacions dels divendres també és alta i és impossible trobar bons seients. Entre setmana, en canvi, encara es poden adquirir entrades amb vistes privilegiades dins de la carpa instal·lada al Parc Central.

Qui està tenint una mica més de problemes per col·locar els tiquets són els hotels, sobretot els de les parròquies altes, va indicar el president de la Unió Hotelera d’Andorra, Carles Ramos. Amb tot, la patronal confia en l’última hora de cada any i en «mantenir» l’ocupació assolida durant el juliol de l’any passat. De fet, aquest cap de setmana espera un 64,5%, un punt i mig més que el primer cap de setmana del circ el 2018, va precisar Ramos.