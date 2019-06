Mobilitat espera habilitar aquest any el carril reversible a Anyós

El director del departament de Mobilitat, Jaume Bonell, va explicar ahir que el carril reversible a la CG-3 en el tram entre la rotonda d’Anyós i la rotonda del Túnel dels Dos Valires podria posar-se en marxa abans d’acabar l’any. El gran escull que podria alentir la modificació de la via és el pressupost. Si no, es faria l’any que ve. «A veure si ho podem assumir aquest any o no», explica Bonell, que ahir va fer un balanç positiu coincidint amb l’últim dia de la prova pilot que s’ha realitzat en aquest tram a les hores punta del matí.

Bonell explica que al setembre es tornarà a posar en marxa aquest sistema amb cons per donar més fluïdesa a la circulació. El mecanisme estarà establert fins a l’inici de la campanya d’hivern i no es prorrogarà més, encara que el carril reversible no estigués instal·lat, ja que el risc de nevades i de posteriors gelades complicaria que el sistema habilitat temporalment funcioni. «No podem aplicar aquest sistema a l’hivern perquè amb neu és complicat mantenir-lo, diu Bonell. La idea de Mobilitat és que es torni a habilitar un carril amb cons a partir de la segona setmana de setembre, després del dia de Meritxell, coincidint amb l’inici del curs escolar. «Els retorns a l’escola acostumen a ser progressius», recorda Bonell, que afirma que la prova pilot d’aquests mesos ha tingut «una acceptació social molt bona».

«A vegades, les mesures sobre el paper donen unes xifres positives i la gent potser té una altra percepció», diu el cap de Mobilitat, que recorda que gràcies aquesta proposta s’ha reduït entre 8 i 10 minuts el trajecte entre Ordino i la Massana. Bonell explica que el projecte per habilitar el tercer carril de manera definitiva en aquest tram de la CG3 es troba en fase d’estudi per veure quin cost real té i si és assumible tirar-lo endavant aquest exercici. Les obres per realitzar aquesta instal·lació també preveuen la construcció dels panells indicatius que hi ha similars al vial de la CG2, en què s’informa dels carrils que estan operatius o no.

Mobilitat tampoc descarta habilitar dos carrils de pujada en direcció a la Massana en dies en què es pugui preveure una forta afluència de vehicles per anar a les pistes d’esquí. «En funció de les necessitats de la via aquest sistema permetria enllaçar els carrils de manera automàtica», diu Bonell, que assegura que l’amplada actual de la via és suficient per instal·lar aquest nou sistema de tres carrils. El cap de Mobilitat explica que «els cons agafen un espai que la pintura no agafa i amb aquesta geometria, tens carrils més amplis».