Ferits greument dos joves que circulaven amb una motocicleta als Cortals d’Encamp

S’han anat fent passos en un model que no és definitiu

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar els bombers de Canillo, que van dur a terme tasques de neteja de la calçada, segons van explicar fonts del cos, que també van rebre l’avís a la mateixa hora que la policia. La motocicleta i el turisme 4x4 que van col·lidir tenien matrícula andorrana. Segons van explicar els bombers, l’accident no va provocar cap tall de circulació, atès que la via és poc transitada habitualment.

Dos joves residents que anaven amb motocicleta van resultar ferits greument ahir a la tarda en un accident de trànsit a la carretera dels Cortals d’Encamp. Segons va informar la policia, els dos ocupants, de 19 i 17 anys respectivament, van col·lidir contra un turisme per causes que es desconeixen al punt quilomètric 6 de la CS-220. La policia va rebre l’avís quan passaven uns minuts de les 19 hores.

Per Enric Revuelta

