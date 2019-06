L’USdA critica l’increment del preu del bitllet senzill dels busos

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, critica que el Govern apugi un 3% el bitllet senzill del preus dels busos. Considera que és un increment per sobre de l’IPC i que d’aquesta manera, s’incentiva poc l’ús del transport públic per part d’alguns usuaris. En aquest sentit, proposa que el Govern sigui ambicións i apliqui mesures com les que s’han fet a Andorra la Vella o a Ordino, on el preu del bitllet senzill per al bus comunal és simbòlic. En el cas de la capital 10 cèntims i en el cas d’Ordino, 20.

Ubach també reclama que altres comuns s’afegeixin a les iniciatives impulsades per les dues corporacions i demana, per exemple, reduir el cost del bus d’Engolasters. «Si volem promoure el transport públic, tant l’Executiu com tots els comuns s’hi han d’implicar», relata el sindicalista, que creu que actualment el preu del transport públic segueix sent «caríssim». «El que s’ha de fer és començar a recuperar el poder adquisitiu perduts aquests anys amb DA perquè sinó anem cap a l’abisme», diu el representant de l’USdA, que opina que amb les noves tarifes, el Govern «no s’ha quedat ni a mig camí».

«Nosaltres lamentem que el Govern no apugi salaris ni pensions i que es dediqui a apujar el preu del bus un 3%», sentencia Ubach, que al mateix temps es pregunta si l’Execcutiu preveu augmentar les prestacions socials de vellesa i el poder adquisitiu de les famílies. «Vam dir que això era prioritari», explica Ubach, que creu que «és hora de treballar per les famílies d’Andorra». «El transport públic no hauria d’incrementar-se més que l’IPC, comptant que en els últims 10 anys de congelació amb DA les famílies han perdut molt poder adquisitiu i estem en una situació molt compromesa».

D’altra banda, Albert Vinseiro, CEO d’Andbus, que operarà el servei de bus comunal a partir del setembre a Andorra la Vella, va explicar que el preu simbòlic es costejarà amb la subvenció que rebran de la corporació de Conxita Marsol, que «permet cobrir el cost del servei». «Quan vam veure el plec de bases, vam veure que el preu tenia una puntuació de 15 punts i, per tant, vam entendre que el comú feia una aposta pel transport públic i que volia que el cost per a l’usuari fos mínim». Vinseiro aplaudeix la mesura d’Andorra la Vella ja que «si el transport públic té un preu simbòlic o és gratuït, la gent l’utilitza i deixa el cotxe a casa».

«Amb 15 euros podràs viatjar tot l’any amb bus», relata Vinseiro, que a més, afirma que el comú «vol treure cotxes dels carrers i aquesta és una bona mesura». Vinseiro també apunta que els busos seran molt sostenibles i poc contaminants i estaran adaptats per a persones amb discapacitat o minusvalidesa. Tindran una capacitat de 20 places i seran nous. De fet, Vinseiro va destacar que alguns d’ells ja han començat a muntar-se a la ciutat espanyola de Pamplona.

Andbus adquireix la companyia Viatges España

Andbus va confirmar ahir la compra de la companyia Viatges España. Segons va informar L’Altaveu i va confirmar EL PERIÒDIC, el cost de l’operació superaria el milió d’euros. Vinseiro va explicar que Viatges España «és una empresa familiar i nosaltres també i, per tant, es feia més fàcil l’absorció». Vinseiro explica que «el mercat de transport està patint molts canvis, el taulell es redimensiona i ens mirem d’adaptar» i etziba que «mentre uns volen progressar amb capital de fora, altres optem per empreses del país». Pel que fa al cost, Vinseiro explica que l’adquisició formal ha costat menys d’un milió d’euros, però pel fet d’assumir «compromissos adquirits» de Viatges España com ara el transport escolar i el bus comunal d’Ordino, el preu s’enfilarà una mica per sobre del milió.

En tot cas, Vinseiro afegeix que assumiran totes les relacions amb els treballadors, serveis i clients i que assumirà els vuit vehicles nous que Viatges España pretenia comprar. En aquest sentit, Vinseiro treu pit i assegura que abans que Andbus tindrà «el parc mòbil més nou del país».