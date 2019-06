Reunió per concretar col·laboracions amb La Seu

El cap de Govern, Xavier Espot, va rebre ahir l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, en la seva primera visita de cortesia. Fàbrega va venir acompanyat d’un dels regidors de l’equip del consistori, Francesc Viaplana, i va signar el llibre d’honor.

En un comunicat, el Govern va afirmar que la trobada s’emmarcava «en les tradicionals bones relacions de veïnatge entre tots dos territoris. En la reunió també es va posar en relleu alguns projectes transfronterers ja existents de l’àmbit cultural, com la candidatura conjunta de la UNESCO o col·laboracions en l’àmbit de la salut. Espot i Fàbrega es van emplaçar a seguir col·laborant en altres temes que impliquin el Principat d’Andorra i la Seu d’Urgell.

En aquest sentit, estava previst que el nou alcalde de la Seu d’Urgell tractés la possibilitat d’estudiar l’anàlisi d’un «conveni conjunt» entre el Departament de Salut de Catalunya i el Ministeri de Salut d’Andorra per tractar pacients a la unitat de cures intensives (UCI) de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, tal com va avançar EL PERIÒDIC. Aquesta és una de les propostes que Fàbrega portava al programa electoral de Junts per la Seu a les eleccions municipals del passat mes d’abril.