Cardelús se centra en la posada a punt de la moto

La primera jornada d’entrenaments de Xavi Cardelús al circuit d’Assen va estar marcada pels treballs de posada a punt de la moto en un circuit que es força tècnic i molt exigent amb els reglatges. El pilot andorrà va començar el dia marcant un registre d’1.41,740 minut. Crono que va millorar en gairebé mig segon a la segona sessió d’entrenaments lliures, on va signar un temps d’1.41,284 que el va situar a 3,8 segons del millor registre de la categoria.

Tot i que la diferència no és la desitjada ni pel pilot andorrà ni pel seu equip, tant l’un com els altres la donen per bona tenint en compte que, ateses les característiques del traçat holandès i la seva exigència amb la posta a punt de les motos, la prioritat avui era la de «buscar els millors settings possibles per atacar el cronòmetre demà».

Després de la primera jornada d’entrenaments, Cardelús va valorar que «és un circuit força complicat des del punt de vista de la posada a punt de la moto». «El comportament del xassís i les suspensions és crucial perquè es tracta d’un traçat pla i tècnic on, en el fons, estàs sempre accelerant», va afegir.

Tot i això, va comentar que ja estaven previnguts: «Érem conscients d’això i, per aquest motiu, hem decidit dedicar la jornada d’avui a treballar a fons en la posada a punt de la meva KTM, tot buscant els reglatges que em facin sentir prou còmode per buscar aquelles dècimes a cada revolt que t’acaben donant un bon temps de volta».

La tercera sessió d’entrenaments lliures d’aquest Gran Premi començarà avui a les 10.55 hores i els classificatoris estan programats per a les 15.05 hores. En aquest sentit, Cardelús va apuntar que «a la tercera sessió d’entrenaments lliures, haurem de perfilar ja uns settings definitius per atacar la sessió classificatòria en les millors condicions possibles».