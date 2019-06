La selecció andorrana perd contra Holanda

S’han anat fent passos en un model que no és definitiu

Tot i això, Lliteras es va mostrar crític amb l’actuació andorrana. «Tant en el partit d’ahir [en el qual van guanyar per 65-63 contra el Toulouges] com en el d’avui ens ha costat anotar. Hem tingut un poc encert generalitzat. Qui està fent un molt bon paper és el Toy, que és una aposta segura». «El partit ha estat molt competit malgrat el resultat. Hem aguantat bé al principi però després es notava el desgast físic. Al final, ells han anotat dos triples que han sentenciat el partit».

La selecció andorrana absoluta de bàsquet va perdre ahir per 77-67 contra la selecció holandesa sub20. En aquest sentit, Roger Lliteras va indicar que va ser un partit «batsant igualat i molt físic perquè els jugadors holandesos són molt forts. Es nota moltíssim que estan preparant l’Europeu sub20 B». «D’altra banda, a nosaltres ens ha costat molt coordinar-nos per entrenar junts».

