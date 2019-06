Moreno i Corredera visitaran el Nike Camp

S’han anat fent passos en un model que no és definitiu

El Nike Camp inicia demà una nova edició dels campus de futbol, de futbol sala i de bàsquet on jugadors d’elit donaran els primers consells als nens. En aquest sentit, el jugador del Valencia CF Rodrigo Moreno i la jugadora del Levante UD Marta Corredera, ambdós de la selecció espanyola absoluta, visitaran el Nike Camp d’Andorra dimarts 2 de juliol entre les 12.30 i les 13 hores a Encamp, al camp de futbol Prada de Moles. Els jugadors realitzaran diferents activitats amb els nens i respondran a una roda de preguntes dels mateixos participants.

Per El Periòdic

