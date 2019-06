El Vallbanc s'acomiada de la Champions tot i fer un bon paper

De vegades, els resultats no reflecteixen la feina feta. I una d'aquestes vegades va ser ahir en el partit entre el Feronikeli i el Vallbanc FC Santa Coloma. Els albanesos partien com a favorits i, malgrat que els primers a avançar-se al marcador van ser els andorrans, finalment es van imposar per 2-1.

En aquest sentit, el tècnic del conjunt del Principat, Marc Rodríguez, va indicar que "ells eren superiors però hem fet un molt bon paper i hem sabut tallar el seu joc i robar-los pilotes". "Hem controlat molt bé tota la primera part". I és que durant els primers 45 minuts del partit, la possessió estava a un 50/50. Si bé és cert que el Feronikeli exercia molta pressió a prop de l'àrea, sobretot en els últims minuts, la defensa andorrana feia molt bona feina i les aturades de Casals donaven tranquil·litat als andorrans.

Només feia 10 minuts que havia començat la segona part i no només s'encetava el marcador dels dos equips sinó que s'expulsava un jugador albanès, Al minut 49, l'àrbitre xiulava la segona targeta groga de Hoxha i es veia obligat a abandonar el terreny de joc. La superioritat numèrica donava els seus fruits i al 52 Txus Sosa s'enduia la pilota i xutava buscant el segon pal. Dins.

Però l'alegria no va durar gaire estona perquè al minut 58 Zeka empatava. L'1-1 donava forces als jugadors dels dos equips, que optaven per un joc més agressiu on es van carregar de targetes grogues, els albanesos en veien quatre i els andorrans, tres.

El resultat es mantenia i tot semblava indicar que s'aniria a la pròrroga. Però al minut 87, Rexha signava el 2-1 que seria definitiu. "Una pèrdua tonta al mig del camp. A l'afegit hem tingut una altra i a la pròrroga amb un quart canvi hauria entrat un jugador fresc... Ho hem tingut aquí", explicava Rodríguez.

Tot i això, el tècnic va exposar que "estic molt orgullós. L'equip ha competit i ha sabut plantar cara. Tenim un molt bon equip. Ara toca recuperar, agafar forces i preparar l'Europa League per fer història. Aquí no hem pogut".