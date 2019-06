Fantasia i bellesa

Rebel, com no pot ser d'una altra manera, porta el segell de qualitat del Cirque du Soleil. Però només alguns moments del show són de l'espectacularitat, la imaginació, la màgia i les proeses físiques que han convertit a la companyia quebequesa en la millor del món. No esperi veure una representació a l'alçada de Dralion, Varekai o Alegria. Tot i no tenir capacitat per competir amb les grans joies del Cirque, el nou i exclusiu espectacle a Andorra compleix les expectatives per ser una producció única per a les 110.000 persones que el poden apreciar. A més, la directora creativa de l'espectacle, Lydia Bouchard té raó: Rebel no és una còpia de Diva.

La producció va més enllà de canviar les veus femenines per masculines, i alça la música en directe i les acrobàcies per sobre de les emocions i els sentiments. L'amor com a fil conductor pot ser un cavall guanyador, però manté la il·lusió i l'esperança. Sense un gran desplegament de tecnologia, l'escenografia, el vestuari i la il·luminació mantenen a l'espectador atent i absort. Dit això, des del punt de vista de l'espectacle, la festa va ser completa i l'estrena es va saldar amb sonor aplaudiment amb les 5.000 persones que van omplir la carpa del Parc Central dempeus.

Seguirà ampliació.