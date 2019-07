Més de cent persones diuen «no a l’os» al Pallars

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va explicar, en declaracions a l’ACN, que el Govern treballa permanentment amb el tema de l’os i que té «la intenció de continuar desenvolupant el programa del PirosLife». Calvet va dir que la voluntat de Territori és fer «compatible» la presència de l’os amb altres activitats com la ramaderia extensiva o el turisme i que el comportament «anòmal» de l’os Goiat farà que s’estigui pendent dels moviments d’aquest animal i si s’ha «d’incidir» amb ajudes econòmiques a ramats fora de zona os, es farà.

«Prou de mentides», «L’os sí que ataca», «Menys fauna salvatge. Més ramaderia extensiva» o «Ossos al Parlament. Polítics al zoològic» són alguns dels escrits que es van poder llegir a les pancartes que els ramaders van exhibir a la concentració. Als ramaders del Pallars Sobirà se’ls van unir companys de comarques veïnes com el Pallars Jussà, la Val d’Aran o l’Alta Ribagorça, i fins i tot s’hi van desplaçar pastors de l’Aragó, que van explicar que han d’afrontar el problema de l’os i el llop.

Més d’un centenar de ramaders es van reunir a Llessui, al Pallars Sobirà, per dir «no a l’os». Els ramaders es van concentrar per expressar el malestar del sector i la preocupació que representa la presència de l’os a la zona del país, la muntanya de Llessui, Seurí i Caregue, amb més densitat d’animals durant l’estiu, amb més de 25.000 exemplars entre ovelles, vaques i cavalls. Pels ramaders, la presència de l’os al Pirineu i d’altres animals salvatges condiciona la continuïtat de moltes explotacions ramaderes i el dia a dia de molts pagesos. Carlos Rabassa, ramader de Llessui, va explicar que ha hagut de passar dues nits a la muntanya en tenda de campanya vigilant el ramat. Durant la concentració s’ha dit també que la presència de l’os pot provocar l’abandó de l’aprofitament de les pastures estivals amb la consegüent pèrdua de biodiversitat.

Per El Periòdic

