Els andorrans, menys multats per excés de velocitat a Catalunya

L’excés de velocitat és la infracció que més cometen els conductors andorrans quan transiten per carreteres catalanes. Ara bé, segons els registres del Servei Català de Trànsit, l’any 2018 el nombre de multes per aquest motiu es va reduir de manera significativa en relació al 2017. Així, l’any passat es van iniciar 1.007 expedients per excés de velocitat a conductors andorrans, el que representa un 37,5% menys que l’any abans, quan en van ser 1.611.



Malgrat la disminució, en un informe elaborat pel servei de trànsit que comprèn els anys 2016, 2017 i 2018, els vehicles del país són els segons que més denúncies registren per superar la velocitat permesa a les carreteres, just per darrere dels alemanys. De fet, el 2016 els Mossos van iniciar 1.670 expedients per aquest motiu, el que vol dir un 39,7% més que l’any passat.

Aquest fet ha comportat una caiguda del 33,5% dels expedients totals iniciats a conductors andorrans el 2018, passant dels 2.024 del 2017, als 1.345.



Per darrere de la velocitat, el segon incompliment més freqüent que comporta la imposició de sancions és la incorrecta senyalització de maniobres. En aquesta ocasió van ser 84 multes, un 12% per sota de les 96 del 2017. Per no complir amb la normativa general, es van iniciar 82 expedients (105 el 2017), i per últim, el següent comportament que comporta expedients és el fet de conduir sota els efectes de l’alcohol. L’any passat es van multar 74 conductors, un 10% menys que el 2017, quan n’havien estat 83, i també per sota dels 112 del 2016.



A molta més distància es van iniciar expedients per no portar el cinturó, el cas o altres elements de seguretat (28), per realitzar avançaments de manera incorrecta (23) o per irregularitats en la documentació del conductor (20). Aquest últim cas és l’únic que registra un augment en relació a l’any 2017, concretament d’un 11%.

Campanya

Malgrat la tendència a la baixa dels expedients per no complir les normes de trànsit, des del Servei Català de Trànsit es va anunciar fa pocs dies la voluntat d’engegar una campanya als països d’origen dels turistes per combatre la «sensació d’impunitat» que consideren que tenen els conductors de fora de Catalunya davant les multes que se’ls posen.

Un estudi d’accidentalitat va posar en evidència que una de cada quatre víctimes mortals a les carreteres catalanes era estrangera, de manera que s’ha optat per una estratègia que es volia posar en marxa aquest estiu per conscienciar als estrangers de la importància de conduir respectant les normes de circulació.



D’aquesta manera es va anunciar la intenció de fer una campanya als països d’origen advertint de les conseqüències de no complir les normes. Tot i així, el director de l’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, va exposar que les autoritats andorranes de moment no tenien constància d’aquesta campanya ni ningú del Servei Català de Trànsit s’havia posat en contacte amb ells.