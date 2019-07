El col·lectiu ‘trans’ vol una llei específica i més formació

El col·lectiu LGTBIQ d’Andorra va sortir ahir al carrer per fer sentir la seva veu i reclamar al Govern més passos per seguir avançant. Malgrat que es reconeix que els darrers anys s’han «aconseguit coses», consideren que les mancances encara són masses, per això creuen bàsica tenir una llei específica, a més de desenvolupar la legislació existent, com és el cas de la Llei d’infància i adolescència que reconeix el dret de a l’autodeterminació de gènere. El secretari d’Estat d’Igualtat i Participació, Ciutadana, Marc Pons, assegura que des del Govern hi ha voluntat de fer accions en aquest sentit.



«Tot això està molt bé, però s’ha de desenvolupar. És un dret reconegut, però calen coses concretes, serveis, protocols i professionals informats perquè no pot ser que les famílies sapiguem més que els professionals», manifestava una de les impulsores del Pride, Rocío Soler. Soler, que és mare d’una nena transsexual de 5 anys, va explicar que quan parlen amb «professors, pediatres o qualsevol persona de l’administració» sovint no estan prou informats i que ara, «nosaltres els formem per voluntat pròpia, però també hem de rebre suport», va exposar.



En aquest sentit, aquesta serà una de les primeres demandes que posaran sobre la taula del nou Govern, així com la reclamació d’una «legislació específica LGTBIQ». «Fa un any que estem batallant amb moltes coses i hem trobat molt desconeixement. Falta visibilitat, una legislació específica i falta implicació de les administracions i molta sensibilitat», va remarcar, recordant que amb la festa d’ahir «volem visibilitzar que el col·lectiu LGTBIQ existeix arreu del món».



Per tot plegat, un grup de quatre famílies i altres adults que formen part del col·lectiu o els donen suport, estan treballant per crear una nova associació que els uneixi i així «tenir més força i reivindicar els drets dels nostres fills».

Govern

Marc Pons, de la seva banda, va afirmar que «aquest Govern és molt sensible a tots els assumptes que tenen a veure amb la societat i la igualtat», recordant que des del 2009 «s’han fet passos de gegant» com pot ser l’elaboració de la Llei d’igualtat de tracte i no discriminació, o la Llei d’infants i adolescents. Així, considera que «hi ha una perspectiva molt bona pel que fa a l’acció que es preveu en aquesta legislatura al Consell General i al Govern». Un dels temes que es podrien posar sobre la taula és el dels tractaments hormonals per aquelles persones que volen fer el procés de canvi de sexe.



Els organitzadors es van mostrar optimistes que al celebració marqués un abans i un després i ajudés a «trencar tabús».