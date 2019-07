Cardelús signa el millor resultat de la temporada

«Tothom ha tornat a fer una gran feina a l’equip aquest cap de setmana, hem seguit treballant al màxim i polint tots els detalls possibles per millorar la moto i estic convençut que aquesta cursa por marcar una tendència de cara al futur», afegia positiu.

En aquest sentit, l’andorrà va valorar que «estic content perquè la progressió d’aquest cap de setmana ha estat important». «La distància respecte el guanyador ha estat significativament menor que la de la resta de la temporada. Això és el més important. El lloc a la classificació, que ha estat el 18è, no té tanta transcendència com el fet d’haver pogut rodar francament més ràpid respecte els meus rivals», afirmava.

Cardelús va començar a fer servir una primera evolució del xassís de KTM que ja havia tingut a la seva disposició el seu company d’equip. En aquests moment, encara hi ha una tercera evolució del bastidor que només tenen a la seva disposició els pilots oficials. La cursa d’ahir reflecteix una evolució positiva i suposa un impuls important que pot marcar el punt d’inflexió en aquesta temporada 2019.

Per El Periòdic

