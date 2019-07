Denuncien que l’ENFAF no figura al registre d’associacions

Avui és un dia decisiu per al futbol nacional. I deixant de banda l’Operació Cautxú, es podria considerar que últimament l’ENFAF també és trending topic. I és que, tal com ha pogut saber EL PERIÒDIC de fonts properes a la federació i als equips, el club no estaria registrat presumptament com a tal al registre d’associacions del Govern. De manera que no presenta uns comptes com a tal sinó que les despeses vinculades a l’ENFAF s’inclourien dins dels pressupostos de la FAF, segons uns documents als quals ha pogut tenir accés aquest mitjà i en els quals no es detalla en cap moment quina despesa es destinaria als equips de la federació.

Aquest fet genera certa incomoditat a alguns clubs afiliats a la FAF. Julen Guerrero, director de l’escola de futbol base de l’FC Encamp, va apuntar que «l’ENFAF té molts equips competint a Catalunya, i això genera una despesa. Quants diners es gasta el club per enviar-los a fora? Jo m’he gastat 36.000€ i només he portat tres equips. Ells en porten 12. Nosaltres només volem saber-ho». La falta de transparència de la FAF preocupa als clubs.

Guerrero va apuntar que el fet que per a jugar a l’ENFAF no s’hagi de pagar els dificulta la feina. «És molt fàcil que se t’apuntin nens sense tenir una quota. Per a nosaltres és molt difícil competir quan fem pagar entre 250 i 400 euros anuals», comentava. «La federació rep una ajuda per part de la UEFA, però s’hauria de veure si és perquè l’ENFAF jugui a fora o són uns diners que s’haurien de repartir entre tots els clubs que estem fent l’esforç de tenir una base. No estic en contra que competeixin fora sinó que la federació dugui a terme aquesta tasca», va afegir.

La federació va assumir la creació de la base en un moment en què l’FC Andorra no ho podia assumir. Però després que el club tricolor anunciés el seu nou projecte i vulgui construir un equip cadet, un infantil, un juvenil i un amateur, les alarmes van saltar. Dos equips ENFAF i un altre de l’Andorra és massa, sobretot tenint en compte que no es podrà competir amb el potencial del club tricolor que té Gerard Piqué al darrere. «A l’assemblea de l’any passat, els clubs que tenim base ens vam negar que l’ENFAF doblés els equips però la votació va sortir a favor», remarcava. Així mateix, va destacar que «no puc prohibir a l’FC Andorra que vulgui fer una base perquè és un club privat com el meu, però la federació està actuant com un club i el nivell de la lliga és cada vegada pitjor, hi ha una fuga de talent, i jo penso en els 220 nens que tinc al club». Així mateix, Guerrero va remarcar que «ja fa anys que em queixo que l’ENFAF està fent de club i no de selecció».

No entenen la situació

Una cinquantena de pares de jugadors de l’ENFAF han signat una carta on expressen que «en el futbol d’Andorra hi ha cabuda per a tots als nens a qui els hi agrada el futbol, ja sigui als clubs, a l’ENFAF i al nou FC Andorra. La federació fa anys va salvar una base que hauria desaparegut i que ha crescut en joc i ambició gràcies a l’esforç que hi ha dedicat. Aquesta dedicació dels nens i de la Federació ha comportat una millora en el nivell del futbol». Així mateix, remarcaven l’aglomeració d’infants als camps a l’hora d’entrenar i que molts nens no poden jugar als partits perquè són massa jugadors.