Entre bambolines del ‘Cirque’

No pot definir Rebel amb un sol adjectiu. «És salvatge i poderós. Intens i frenètic. Apassionat i entregat. Delicat i entregat», explica la directora creativa de l’espectacle del Cirque du Soleil a Andorra, Lydia Bouchard, en una entrevista a EL PERIÒDIC minuts abans de l’estrena. Assegura que el públic sortirà absort de l’homenatge a les millors veus masculines dels últims cinquanta anys i que no trobarà a faltar Diva. «Rebel i Diva són oposats. No podem fer una comparació entre homes i dones perquè, simplement, som diferents. Per tant, qui cregui que hem creat una còpia s’endurà una sorpresa», afirma.

La creadora ha treballat durant nou mesos en la producció i ha elegit personalment l’equip



L’univers dels personatges i la seva caracterització, així com el guió, són una idea de la mateixa Bouchard. Comenta que va començar a gestar-la al setembre. El següent pas va ser elegir l’equip de treball i convertir-la en realitat. «Aquest any el Cirque m’ha donat totes les regnes de la funció. Estic molt satisfeta del resultat aconseguit», assegura. Els 26 intèrprets escollits –de vuit nacionalitats diferents– van treballar les actuacions a les seves localitats de residència. No va ser fins fa tres setmanes, ja al Principat, quan es van conèixer entre ells i van ajuntar els números.



És el cas del ballarí cubà Yoherlandy Tejeiro Garcia, que als seus 28 anys és la segona vegada que participa en un «gran show» de la companyia quebequesa. A més, és el personatge conductor de l’espectacle: un home que busca l’amor amb totes les seves forces. El va fitxar Bouchard després que participés en un concurs televisiu de dansa al Canadà, de la qual ella forma part del jurat. Minuts abans de començar la première, Tejeiro Garcia no amaga l’«excitació» que sent, tant per formar part de Rebel com el rol que desenvolupa.

Bouchard durant l'entrevista a 'El Periòdic'. Foto. Maricel Blanch

Elegir una actuació és difícil

Bouchard dubta a l’hora d’elegir quina és la seva actuació preferida. Però després de rumiar-ho uns segons, reconeix «estar absolutament enamorada» de les acrobàcies, tant sobre l’escenari com àrees, que fa Matthew Richardson, vestit de dona, amb un anell de grans dimensions. «Ja de per si és una actuació molt complicada. Que ho faci sobre unes sabates de tacó encara té més mèrit», detalla la directora. Richardson és un dels 26 artistes amb més experiència de l’elenc de Rebel. De fet, va participar en la gira mundial de Varekai. La creadora també escull la Bola de la mort –The Globe of Death–, l’esfera metàl·lica on motoristes fan bucles entre ells. «És fascinant. És adrenalina pura», relata, a la vegada que es mostra «satisfeta» d’haver-lo portat per primera vegada a Andorra.



El Cirque du Soleil no només treballa una dimensió i Rebel n’és l’últim exemple. «Té una porció de circ i una altra de teatre. La música en directe també juga un paper clau. És millor no diferenciar totes les dimensions que plasmem , sinó mirar-ho com un conjunt. Només així s’aprecia el que volem evocar», destaca Bouchard.

Els motoristes a l'actuació La bola de la mort. Foto: Maricel Blanch

Els secrets del ‘backstage’

El públic gaudeix d’una hora d’espectacle. No obstant això, la feina que hi ha al darrere és de proporcions descomunals. Les representacions comencen a les 22 hores i els artistes arriben a la carpa adjacent del Parc Central hores abans. Els primers ho fan a les 15.00 hores i els últims, pels volts de les 18.00 hores. Allà és on es vesteixen i es maquillen. Rebel té una marcada estètica dels anys 20 del segle passat i usa una cosmètica atrevida. «Hem optat per una escena roquera, però amb un toc romàntic. Amb l’amor com a eix central, no podríem eludir-lo», exposa Bouchard.

L’escenari té forma de ‘v’ perquè el públic visqui una experiència diferent depenent d’on estigui

Sorprèn veure que són els artistes els que es pinten la cara amb precisió. La responsable del maquillatge, Audrey Tolouse, ha estat amb ells l’última setmana ensenyant-los els passos a seguir. Durant l’estrena els dona els últims consells perquè, a partir de demà, ho faran totalment sols. Això sí, si dubten, cada un d’ells pot consultar un llibre que plasma pas a pas el maquillatge del seu personatge a través de fotografies d’ells mateixos i breus apunts. La majoria tenen entre 20 i 30 pàgines.



El backstage de Rebel és diferent del de Diva i d’un teatre. L’organització ha optat per crear un túnel perquè els artistes puguin desplaçar-se i sortir per diferents llocs a l’escenari, on tot està mil·limètricament pensat i marcat amb cinta fluorescent perquè es puguin orientar i col·locar al lloc adient. De fet, «l’escenari té forma de v perquè els hi sigui més fàcil interioritzar que actuen per a un públic distribuït en un angle de 250 graus. D’altra banda, així el públic gaudeixi d’una experiència diferent depenent d’on estigui situat», explica Bouchard. Entre bambolines també poden canviar-se de vestuari ràpidament i poden descansar i escalfar abans de sortir a escena entre actuació i actuació.

Amb tot, les expectatives del nou i exclusiu espectacle del Cirque a Andorra estan cobertes.